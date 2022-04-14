"Никто не знает, что в голове Путина": МИД Польши о возможном нападении РФ на Финляндию

"Никто не знает, что в голове Путина": МИД Польши о возможном нападении РФ на Финляндию

В ЕС опасаются агрессии РФ.

Россия начала перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" вблизи границы с Финляндией, сразу после заявлений последней о вступлении в НАТО.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина объяснил ТСН.ua, может ли Россия напасть на Финляндию.

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“С 24 февраля мы знаем, что этот человек (Путин - ред.) может сделать все. Финляндия может быть в НАТО, и это их личное дело. Так же и Швеция – хотят они быть в НАТО или нет. И никто не может им возразить. Мы всегда будем поддерживать наших финских и шведских друзей. Что касается агрессии Владимира Путина, я хочу, чтобы никакой новой агрессии не было. Но никто не знает, что в голове Владимира Владимировича”, — сказал спикер МИД Польши.

Напомним, Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО, утверждая, что этот шаг не принесет стабильности в Европе. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что "Альянс остается инструментом, направленным на конфронтацию". Это произошло после того, как представители американского Минобороны заявили, что вторжение Москвы в Украину было "большой стратегической ошибкой", которая, вероятно, приведет к расширению НАТО.

К слову, Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

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