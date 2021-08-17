"Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захвачен "Талибаном" Кабул

За несколько дней боевики установили контроль над всей страной.

Уже третьи сутки столица Афганистана Кабул подконтрольная новом режима движения "Талибан". Президент Ашраф Гани убежал, а тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов, музыкантов.

Чего боятся местные и почему многие из них хотят стремятся покинуть страну, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Граждане Афганистана растеряны и напуганы. Они не знают чего ждать от нового режима "Талибана". "Никто не знает, каковы шансы дожить до каждого нового утра", — говорит министр образования Ренгина Химиди.

Контроль над всей территорией страны талибы молниеносно установили за несколько днив. Единственное место на всю страну, которое пока неподконтрольное новому режиму — это аэропорт Кабул. Он стал последней надеждой людей, которые стремятся во что бежать из страны.

История повторяется снова, говорит правозащитник Маси Найем. В 90-х его вместе с братом отец пытался вывезти в Украину из Афганистана. "Помню, что это была жаркая пора года. Мы сидели в аэропорту, достаточно долго ждали папу. Была куча людей, толкотня", — вспоминает он.

Никто не знает, каковы шансы дожить до утра: что происходит в Кабуле

Уехать в то время было очень непросто и удавалось далеко не всем. Особенно интеллигенции. "Нас долго сажали. Бабушка целовала меня и плакала", — говорит Наем.

Сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула отменены. Экстренно эвакуируют разве иностранцев. Несколько отчаянных, которые пытались убежать цепляясь за самолет, погибли. Посольства закрываются, в городах очереди к банкоматам и пробки на дорогах. Больше всего обычные жители не хотят возвращаться к старой жизни, в котором жестко каралось за несоблюдение установленных талибами правил, а они противоречат здравому смыслу: "Мужчин заставляли отращивать бороды. Женщин — носить бурки, длинную одежду, которая покрывает все лицо и тело. Школы для девочек были закрыты. Женщин, которые оказались без сопровождения в общественных местах, могли побить. Футбол был запрещен. А с ним и музыка, кроме религиозных песнопений ".

К слову, "Талибан" захватывает Кабул уже второй раз 96-го года радикальное исламистское движение заставило Афганистан жить по надсуворимы законами шариата.

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