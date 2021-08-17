Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захвачен "Талибаном" Кабул

"Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захвачен "Талибаном" Кабул

Associated Press

За несколько дней боевики установили контроль над всей страной.

Уже третьи сутки столица Афганистана Кабул подконтрольная новом режима движения "Талибан". Президент Ашраф Гани убежал, а тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов, музыкантов.

Чего боятся местные и почему многие из них хотят стремятся покинуть страну, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Граждане Афганистана растеряны и напуганы. Они не знают чего ждать от нового режима "Талибана". "Никто не знает, каковы шансы дожить до каждого нового утра", — говорит министр образования Ренгина Химиди.

Контроль над всей территорией страны талибы молниеносно установили за несколько днив. Единственное место на всю страну, которое пока неподконтрольное новому режиму — это аэропорт Кабул. Он стал последней надеждой людей, которые стремятся во что бежать из страны.

История повторяется снова, говорит правозащитник Маси Найем. В 90-х его вместе с братом отец пытался вывезти в Украину из Афганистана. "Помню, что это была жаркая пора года. Мы сидели в аэропорту, достаточно долго ждали папу. Была куча людей, толкотня", — вспоминает он.

Никто не знает, каковы шансы дожить до утра: что происходит в Кабуле

Никто не знает, каковы шансы дожить до утра: что происходит в Кабуле

Уехать в то время было очень непросто и удавалось далеко не всем. Особенно интеллигенции. "Нас долго сажали. Бабушка целовала меня и плакала", — говорит Наем.

Сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула отменены. Экстренно эвакуируют разве иностранцев. Несколько отчаянных, которые пытались убежать цепляясь за самолет, погибли. Посольства закрываются, в городах очереди к банкоматам и пробки на дорогах. Больше всего обычные жители не хотят возвращаться к старой жизни, в котором жестко каралось за несоблюдение установленных талибами правил, а они противоречат здравому смыслу: "Мужчин заставляли отращивать бороды. Женщин — носить бурки, длинную одежду, которая покрывает все лицо и тело. Школы для девочек были закрыты. Женщин, которые оказались без сопровождения в общественных местах, могли побить. Футбол был запрещен. А с ним и музыка, кроме религиозных песнопений ".

К слову, "Талибан" захватывает Кабул уже второй раз 96-го года радикальное исламистское движение заставило Афганистан жить по надсуворимы законами шариата.

Следующая публикация