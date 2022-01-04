"Никто ничего не делал. Никого из врачей не было": родители обвиняют медиков в смерти дочери в первые часы Нового года

"Никто ничего не делал. Никого из врачей не было": родители обвиняют медиков в смерти дочери в первые часы Нового года

Что стало причиной смерти девочки – уже выясняется полиция.

В Киевской области в больнице скончалась 8-летняя девочка. В халатности родители обвиняют медиков Березанской больницы. По их словам, ребенку стало плохо накануне Нового года – поднялась температура, а после – возникла рвота и потеря сознания. Уже в больнице состояние ребенка ухудшилось, впрочем, до утра 1 января, ни один врач, по словам родителей, квалифицированной помощи не оказывал.

О том, что отвечают на обвинения врачи – 4 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти 8-летней Аниты стала сердечно-легочная недостаточность

Девочка скончалась утром – 1 января. О том, что плохо себя чувствует, маме сказала за три дня до того, когда вернулась с прогулки.

Мама рассказывает, что у ребенка поднялась температура, поэтому дала ей жаропонижающие препараты. Температура упала. На следующий день ребенка осмотрел семейный врач. Но уже под вечер 31 декабря – у Аниты снова 38,2. Начала рвать и не смогла сходить в туалет. Ровно в полночь приехала "скорая".

Уже тогда ребенок потерял сознание. Ее доставили в больницу. Вялой и уже без сил двигаться самостоятельно – ее осмотрел дежурный врач Березанской больницы. Диагноз, по словам мамы, ОРВИ. На ночь врач оставил Аниту под капельницей.

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Мать девочки возмущается, что у ребенка не взяли никаких анализов.

"Никто ничего не делал. Никого не было из врачей", – рассказывает женщина.

В первые часы Нового года ребенку стало хуже. Полчаса реанимации, которую проводили уже главные врачи – организм девочки выдержать не смог.

Резкая вирусная инфекция, объясняет врач, стремительно переросла в пневмонию, тотально повредившую сразу две системы — легкие и сердце ребенка.

В Киевской области в больнице скончалась 8-летняя девочка | Новости Украины

По словам медицинского директора Березанской больницы Юрия Войсятинского, в ту ночь дежурили два врача, стаж работы которых 30 лет.

Что стало причиной смерти девочки – уже выясняет полиция: болезнь, неправильно введенные препараты, халатность врачей – все ли эти пункты в комплексе.

Прощаться с 8-летней Анитой будут завтра.

Напомним:

Родственники 2-летнего мальчика, скончавшегося в Запорожской областной детской больнице в канун Нового года, избили четырех медиков и лифтера.

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