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Никто повесток не вручал: в полиции Киева прокомментировали видео с человеком в военной форме

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1941
Время на прочтение
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Никто повесток не вручал: в полиции Киева прокомментировали видео с человеком в военной форме

В полиции опровергли жесткое вручение повестки в Киеве. / Фото: УНІАН

Полицейские помогли унять агрессивного мужчину.

В социальных сетях обсуждают жесткое вручение повестки в Киеве. На видео видно, что полицейский и мужчина в военной форме удерживают человека, который лежит на земле и пытается вырваться.

Еще двое мужчин стоят со стороны и наблюдают за происходящим на Берестейском проспекте (бывшее название – проспект Победы).

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, опубликованная информация в социальных сетях не соответствует действительности.

"Событие случилось в Святошинском районе. Никто повесток не вручал. К полицейским обратилась заявительница. Она попросила о помощи, потому что ее муж имеет психические расстройства, вел себя очень агрессивно. Правоохранители помогли женщине, а кто-то придумал, что так вручали повестку, потому что увидели человека в военной форме. Советуем киевлянам проверять и пользоваться только достоверной информацией", — рассказали в полиции Киева.

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группу, которая распространяла поддельные лекарства аптеками Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1941
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