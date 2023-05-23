Никто повесток не вручал: в полиции Киева прокомментировали видео с человеком в военной форме

В социальных сетях обсуждают жесткое вручение повестки в Киеве. На видео видно, что полицейский и мужчина в военной форме удерживают человека, который лежит на земле и пытается вырваться.

Еще двое мужчин стоят со стороны и наблюдают за происходящим на Берестейском проспекте (бывшее название – проспект Победы).

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, опубликованная информация в социальных сетях не соответствует действительности.

"Событие случилось в Святошинском районе. Никто повесток не вручал. К полицейским обратилась заявительница. Она попросила о помощи, потому что ее муж имеет психические расстройства, вел себя очень агрессивно. Правоохранители помогли женщине, а кто-то придумал, что так вручали повестку, потому что увидели человека в военной форме. Советуем киевлянам проверять и пользоваться только достоверной информацией", — рассказали в полиции Киева.

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группу, которая распространяла поддельные лекарства аптеками Украины.

Читайте также: