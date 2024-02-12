"Низость и плевок в лицо": в Сети возмущены поступком поляков, высыпавших зерно из украинских фур

Украинцы отмечают, что польские протестующие высыпали прямо на землю зерно, выращенное на заминированных полях, которое фермеры собирали, рискуя жизнью.

Украинцы в Сети возмущены действиями польских протестующих, которые на границе высыпали зерно из украинских грузовиков. В частности, действия поляков называют "низостью", "позором" и "грехом".

ТСН.ua собрал реакцию украинцев в соцсетях на то, что поляки высыпают украинское зерно из фур.

Напомним, накануне на границе перед Дорогуском польские протестующие повредили болгарками замки и отсеки нескольких фур и высыпали из них украинское зерно. Перед этим инцидентом польские фермеры объявили, что с 12 февраля будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

Реакция украинцев на поступок поляков с зерном

Мэр Львова Андрей Садовый назвал пророссийскими провокаторами тех поляков, которые высыпали зерно из украинских грузовиков.

"Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается", – говорится в заявлении городского головы.

"Украинцы буквально поливают кровью поля, которые рождают это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну – это как работать сапером. Такие действия – низость и позор", – подчеркнул Садовый.

Высыпанное поляками украинское зерно на границе/Фото с Facebook-страницы Андрея Садового

Народный депутат Украины Владимир Вятрович выложил такое же фото, как Садовый, и кратко подписал его: "Это грех".

Эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин прокомментировал инцидент фразой "Jake bydle".

"Что ж. Когда-то мы тоже заявим, что просто должны удерживаться своих интересов. И сделаем это фото симиолом того решения", — написал в Сети военнослужащий ВСУ, аэроразведчик, блогер Александр Карпюк (Серж Марко).

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что очень важно избегать обобщения и соблазна выплеснуть на партнеров то, что нужно выплескивать на врага.

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"И я о зерне напишу. В любой конфликтной ситуации с друзьями и партнерами сложнее, но в то же время и самое важное – продолжать фокусироваться на том, что объединяет, и настойчиво, но все же конструктивно разрешать споры таким образом, чтобы стать ближе, сильнее и уменьшить влияние тех провокаторов, которые самостоятельно или под чьим-либо влиянием постоянно выбирают триггерные темы для внесения раздора. Это касается зерна, оружия, исторических событий и многого другого… это не значит, что не нужно твердо, а иногда и жестко отстаивать собственные интересы и ценности. Надо. Но очень важно избегать обобщения и искушения выплеснуть на партнеров то, что нужно выплескивать на врага. Который у нас один – россия", – говорится в заявлении дипломата.

Журналист Александр Рудоманов на фоне инцидента с зерном раскритиковал за бездействие находящихся в Польше украинцев.

"Что там украинцы в Польше? Что делают с блокадой границ? Иногда флажков на аватарках слышьком мало", — написал он, добавив саркастическое изображение.

Мем об украинцах в Польше/Изображение с Facebook-страницы Александра Рудоманова

"Человек, который чтит землю и Бога, никогда не будет высыпать зерно на дорогу", – высказался предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

"Стоит напомнить, что 30 июля 22 года мой дядя подорвался в поле на комбайне, собирая зерно, чтобы сейчас польские пророссийские псы уродовали украинское зерно. Многоуважаемое правительство Польши, полиция Польши, спасибо!!!!!!!" – написала пользовательница соцсети X.

Сообщение в соцсети Х о поляках, которые высыпали украинское зерно

Комментарии из соцсети Х о поступке поляков с украинским зерном:

"Жуткие фото. Хлеб на земле... Зерно из страны, которая страдает от агрессии! Господа, и вы зажрались";

"Польские граждане при полной поддержке власти уничтожают украинское зерно. Зерно, которое украинцы вырастили на заминированных полях, рискуя жизнью. Весь мир знает, что значит зерно для страны, которая пережила Голодомор. Знают польские фермеры и власть. Это плевок в лицо Украины";

"Зерно, которое выращивали, рискуя жизнью, которое полито кровью.... Это хлеб!!!! Поляки говорят, что они самая верующая нация в Европе, разве с хлебом и Страной, в которой война, так поступает нация, которая верит в Бога?...все вам вернется сторицей!!!!";

"На самом деле высыпанное зерно – это уже не на грани, а далеко за ней. Понимаю, что сейчас тяжелое время, но должна быть реакция на самом высоком уровне";

"Россияне хорошо знают наши триггеры и бьют именно по самому больному через свою агентуру в Польше: зерно, хлеб, голод, обстрелянные поля. Но х*й вам, а не наше поражение!";

"Неужели и за это они не будут отвечать, а мы, как всегда, потупив голову, будем ждать когда "потеплеет"?";

"У меня сердце кровью обливается. Я верю, что нормальных поляков, которые нам помогают, большинство. Но некоторым рубли не пахнут. Какие же мрази. Наше зерно собирается на заминированных полях, фермеры жертвуют своим здоровьем и даже отдают жизнь, а проплаченные мразоты его уничтожают";

"Моего прадеда за это золотое зерно среди ночи из дома вытащили НКВД и до сих пор мы не знаем его судьбы. Ох, не знают поляки, что такое голод, ой не знают".

Отметим, что полиция польского города Хелм начала расследование инцидента с зерном на границе с Украиной возле пункта пропуска в Дорогуске. Правоохранители выясняют детали и изымают доказательства на месте, после чего материалы будут направлены в прокуратуру для уголовной и правовой экспертизы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Поляки на границе капостят и высыпают из фур украинское зерно!

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