НЛО или спутники: ученый объяснил, что сейчас летает и блестит над Киевом (фото)

В небе над Киевом заметили более десятка летающих объектов, летевших по цепочке. В социальных сетях пользователи спорят – это НЛО или спутники.

Ученые утверждают, что, скорее всего, это Starlink Илона Маска. Лет три назад он запускал их по 20-40 штук. Когда они летят в первый раз то перемещаются растянутой цепочкой или кучей. А через двое суток растягиваются между собой на расстоянии.

В Киеве был замечен спутник Маска. / Фото: Фото из социальных сетей

"За последние несколько лет таких случаев пролетов Starlink было очень много. Но я не могу сказать, кто именно их запустил сейчас. Конечно, если объекты двигаются в небе, то они искусственные, спутники улетают без звука. Очевидно, это спутники связи, но кто именно их запустил, я сказать не могу", — отметил Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ученый объяснил, что было в небе над Киевом. / Фото: Фото из социальных сетей

Ранее Маск запускал их по несколько десятков в течение нескольких лет. Потом был перерыв. Скорее всего они портятся и сейчас запустили новые. Вряд ли спутники запустило NASA

"Довольно плохая четкость. Не видно отдельных фрагментов. Но плотность цепочки указывает, что запущены недавно. Звук на последнем видео очевидно местный. Спутники летят без звука", — прокомментировал видео ученый.

В небе над Киевом был замечен спутник Маска. / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, из-за наводнения на севере Киевщины и в Киеве развелось очень много комаров, от которых страдают жители. В социальных сетях пишут, что особенно много насекомых у водоемов и территорий, затопленных во время наводнения.

Читайте также: