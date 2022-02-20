"Но будем защищаться": Кулеба заявил, что "партнеры не ведутся на вброс РФ об агрессивной Украине"

"Но будем защищаться": Кулеба заявил, что "партнеры не ведутся на вброс РФ об агрессивной Украине"

Кулеба подчеркнул, что на фоне угрозы вторжения России Украина готовится к любому сценарию.

Украина не намерена и не стремится к военным действиям или каким-либо наступательным операциям на Донбассе, где в последние дни из-за российской агрессии обострилась ситуация. Впрочем, в случае нападения РФ Украина будет защищаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга по Мюнхенской конференции безопасности.

Также читайте Нидерланды переводят своих дипломатов из Киева во Львов

По словам Кулебы, Киев будет делать все для того, чтобы "удержать Россию на дипломатическом треке". Сейчас же, как уточнил глава МИД, страны-союзники Украины не верят пропаганде Кремля о якобы агрессивном поведении Киева и понимают, что агрессором является Россия, которая нарушает Минские соглашения. Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к миру.

"Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокации, диверсий, обстрелов… Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру, но будем защищаться... Партнеры не ведутся на вброс РФ об агрессивной Украине, которая на кого-то нападает. Никто в это не верит. Все четко понимают, кто агрессор – это Россия. Она же нарушает Минские договоренности", — сказал министр.

Глава МИД добавил, что "мир однозначно на стороне Украины, не только на словах, но и на деле". По его словам, в ближайшие дни планируется серия дипломатических шагов.

Также читайте Россия готовит самую масштабную войну с 1945 года — премьер Британии

"Украина готовится к любому сценарию. И сейчас мы сильны и готовы как никогда с 2014 года, но наши задачи по обороноспособности Украины, применению санкций (по РФ. — Ред.) никто не отменял...", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне ужесточения российской агрессии на востоке Украины предупредил, что "любые провокации очень опасны", поскольку могут привести к новым боевым действиям.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.