"Но конец будет": 100-летняя связная УПА высказалась о войне и спрогнозировала будущее РФ

На Львовщине свой 100-летний юбилей отмечает живая легенда — связная Украинской повстанческой армии Екатерина Чуба. Она стала частью подполья еще до совершеннолетия, пережила 10 лет ссылки и сегодня, через восемь десятилетий, снова ждет победы над тем же врагом.

К живой легенде в гости пришла корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Ад в 18 лет: тайные депеши и измена

Любовь к Украине Екатерине привил отец. Поэтому, когда в лесах появились первые повстанцы, девушка без колебаний пошла в подполье. Родители долгое время даже не догадывались, что их дочь — связная, которая «куда надо» носит тайные депеши.

Екатерина Чуба, связная УПА: «Устно могла передать, что где-то были москали, а так все было засекречено. Мне дали бумаги, и я относила. Была моя Руда, Добротвор и Силец. Не обращала внимания ни на дождь, ни на снег по колено».

Однако в 18 лет ее выдали. Девушку арестовали по доносу кого-то из местных. Далее были допросы, побои и камеры, от воспоминаний о которых и сейчас стынет кровь.

Екатерина Чуба: «Там ад был. Били, спрашивали, допрашивали…»

Василий Чуба, сын юбилярши: «В Каменце в камере были пытки, потом — тюрьма на Лонцкого во Львове. Когда папа еще был жив, мы ходили туда, и они узнавали окна своих камер».

Роль женщин в подполье

Историки отмечают: именно женщины были «нервной системой» УПА. На девушек-связных обычно обращали меньше внимания, чем на мужчин, и этим подполье удачно пользовалось.

Николай Посивнич, историк: «Они заплетали свои штафеты — записки от командиров ОУН и УПА — в косички. Так оперативно передавали информацию от села к селу. Большинство в конце концов было разоблачено агентурой. Сроки были суровые — от 5 до 25 лет, многих расстреляли».

Своего мужа Екатерина встретила именно в ссылке — в Норильске. Он тоже отбывал срок за помощь повстанцам. В семейном альбоме до сих пор хранятся снимки из лагерей: празднование Рождества на чужбине, где люди оставались верными своей церкви и идее.

«Бог на свете есть»: мечта о конце империи

Несмотря на пережитое, Екатерина Чуба воспитала детей и внуков в любви к Родине и вере. Для всей семьи она является образцом силы воли.

Свой 100-й день рождения Екатерина встречает бодрой. Говорит, что чувствует себя хорошо и духом сильна. На вопрос о том, что она думает о нынешней войне, отвечает прямо и жестко.

Екатерина Чуба: «Она [Россия] с одними кончает, с другими начинает. Воюет и воюет. Но конец будет ее. Бог на свете есть. Хочу, чтобы она сгинула с карты, чтобы наконец отстали те москали».

