Ночь сожженных авто в Киеве: что стало причиной и кого подозревают в поджогах

В полиции говорят, что сейчас продолжаются следственные действия.

В Киеве очередная волна поджогов автомобилей. Минувшей ночью машины массово пылали на Троещине в Деснянском районе.

Как сообщают в ГСЧС Киева, после начала действия комендантского часа поступила информация о пожаре на улице Милославской, где горел автомобиль "Mitsubishi". Сообщение поступило в 03:14, а уже в 03:37 спасатели потушили пламя.

На Троещине горели автомобили

Впоследствии подобный вызов был на улицу Сабурова, где горел автомобиль "Opel". В результате пожара огнем поврежден рядом припаркованный автомобиль "Mitsubishi". Пожар был ликвидирован в 05.33.

Сильнее всего пылало на проспекте Красной калины

Самым мощным минувшей ночью было возгорание автомобилей на проспекте Красной калины.

"В 04:14 поступило сообщение о горящих автомобилях на проспекте Червоной калины. В результате возгорания в автомобиле "Nissan" пламя распространилось на рядом расположенные автомобили "Hyndai", "Lada", "ВАЗ". В результате пожара, огнем повреждены лакокрасочные покрытия еще 4 автомобилей. Пожар ликвидирован в 04:34", – сообщают в ГСЧС Киева

На Троещине горели автомобили/Фото ГСЧС Киева

Там добавляют, что также минувшей ночью горел автомобиль в Оболонском районе столицы – на улице Кондратюка загорелся автомобиль "Toyota". С этого, собственно, и началась беспокойная для спасателей ночь в Киеве.

Всего в городе сгорело 7 автомобилей, 5 повреждено.

На Троещине горели автомобили/Фото ГСЧС Киева

Что говорят местные жители?

Жители Троещины пишут в социальных сетях, что провели почти бессонную ночь из-за пожара автомобилей – зарево было видно издалека и в горящих машинах будто что-то взрывалось.

Люди говорят, что полиция должна строже наказывать за нарушение комендантского часа тех, кто дерзко нарушает это правило.

Некоторые жители предполагают, что пожар могли устроить подростки, которые несмотря на запрет гуляют по улицам во время комендантского часа.

Что говорят в полиции

В полиции Киева отмечают, что, к сожалению, проблема с возгоранием или поджогами автомобилей актуальна сейчас для всей Украины, не только для столицы.

"Следователи устанавливают причины возгорания автомобилей и осуществляют поиск вероятных злоумышленников. Этой ночью в Киеве пострадали автомобили, как и военных, так и обычных граждан", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Пока информацию, что поджог автомобилей совершили несовершеннолетние лица, правоохранители не подтверждают.

К слову, недавно СБУ задержала три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги военных автомобилей в Днепропетровской и Закарпатской областях. Организаторы преступлений – двое киевлян.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве горело несколько автомобилей: кому они принадлежат.

В Киеве горели 4 автомобиля – видео пожара

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