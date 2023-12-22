Ночная атака дронами на Киев: куда попали “Шахеды” и что известно о разрушениях

Ночь против 22 декабря в Украине была снова тяжелой. Российские дроны влетели в жилые дома в столице, потрясли и другие города.

Что наделали кафиры за ночь, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Атака "Шахедов"

Воздушная тревога по городам Украины начала распространяться с 9 вечера. Уже в 11.00 сирены завыли и в столице, а через час власти Киева предупредили, что будет громко. После первых взрывов Telegram-паблики взорвались новостями о попадании "Шахеда" в жилой дом, с районами путались, сначала информировали об ударе в Соломенском районе Киева, затем в Голосеевском, люди же передавали, что что-то горит и на Левом берегу.

К сожалению, не ошибся никто. Больше всего досталось Соломенскому району. Там дрон влетел в самый высокий этаж дома. Частично уничтожены 24, 25 и 26 этажа. Впрочем, момент удара попал на видео.

Детали атаки "Шахедов"

И вот к слову, это видео разлетелось столичными пабликами буквально через несколько минут после удара, его растащили и российские пропагандисты. Ну снял ты уже это попадание, ну все, потерпи, потом покажешь, это может быть очередным зафиксированным преступлением России, но нет, нужно слить мгновенно, а Telegram-каналам срочно помахать. Правда, этим должны заниматься соответствующие службы. Удивительно только, что люди до сих пор не поняли, что их видео помогают врагу скорректировать огонь.

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А теперь подробнее об атаке. Из-за попадания на верхних этажах дома в Соломенском районе разгорелся пожар, его вовремя спасателям удалось ликвидировать, но несколько семей теперь остались без жилья. Помощь медиков понадобилась одному человеку, к счастью, все живы. На месте уже побывали наши коллеги из “Сніданку з 1+1”.

Повреждено имущество телеведущего

Впоследствии выяснилось, что одна из уничтоженных квартир в Соломенском районе принадлежит нашему коллеге-медийнику, ведущему телемарафона "Единые новости" Андрею Ковальскому. Семье чудом удалось спастись от самого страшного.

Скриншот

Скриншот

Результаты "прилета" дрона

Сейчас в соцсетях семье собирают средства на восстановление жилья. Сам Ковальский рассказывает, что в момент удара жена успела отскочить от окна, как только услышала звуки дрона. Эпицентр взрыва, предполагает, был выше, но обломки посыпались прямиком на их квартиру.

Но это не все повреждения, причиненные Россией этой ночью. В Голосеевском районе Киева обошлось без жертв и повреждений, но частично разрушен дом и в Дарницком районе, там из-за падения обломков начался пожар в незаконченном двухэтажном частном доме.

Атака беспилотников

В момент удара там никого не было. Потому обошлось без пострадавших. Но вот строили, люди, строили, пришла Россия и все разрушила. Просто террористы и ничего больше.

За эту ночь россияне выпустили 28 беспилотников из Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма, пишут в Воздушных силах: К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбито 24 "Шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Регионы под обстрелами

Регулярно россияне терроризируют города ближе к линии фронта. Ночью и утром 22 декабря армия РФ трижды обстреляла Сумщину. Зафиксировано 13 взрывов. Под обстрелами находились 2 общины. В Сумском районе из-за этого произошел пожар.

Приготовили по шахтам

Напомним, что 21 декабря к вечеру кафиры атаковали Запорожье. Там ударили по гражданской инфраструктуре. А на Донетчине в ночь на 21 декабря россияне устроили авиабомбами по шахтам Торецкая на Донетчине. На каждую из них сбросили по две бомбы. В одной из них погиб один человек, еще двое получили ранения.

Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, но они уже подняты на поверхность. На территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. Там два человека погибли, трое ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование. В ГСЧС показали, как происходила спасательная операция.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГРОМКИЕ ВЗРЫВЫ В КИЕВЕ! Русский дрон влетел в КВАРТИРУ телеведущего!

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