Ночная атака дронами по Днепру и Одессе: что известно о попаданиях, погибших и разрушениях

Вражеские беспилотники попали по многоэтажке и по зданиям предприятий, нанеся существенные повреждения.

Российские войска в ночь на 23 февраля атаковали дронами-камикадзе Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре. В результате погибли и получили ранения люди.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной дроновой атаке по Украине 23 февраля.

Атака по Днепру

Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников: по два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.

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Однако не удалось избежать попадания. Так, российские дроны попали по многоэтажке и по предприятию Днепра. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших, а также о людях, оказавшихся под завалами. Впоследствии стало известно, что в многоэтажке Днепра были травмированы восемь человек, семеро из которых были доставлены в больницу. В настоящее время двое пострадавших остаются в медучреждении в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Разрушения в Днепре в результате атаки дронами / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме Днепра, оккупанты ударили по Никопольскому району области. Огнем из артиллерии враг накрывал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую громады. Были повреждены два предприятия, три частных дома, побиты хозяйственные постройки. Задело линии электропередач. Люди не пострадали.

Атака по Одессе

Этой же ночью российские войска атаковали дронами Одессу. В то же время враг направил по городу ракеты типа Х-31П и Х-22, которые выпустили из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Подразделения ПВО сбили девять беспилотников, направлявшихся на Одессу. Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города. В результате удара здание претерпело существенные разрушения. Вспыхнул пожар на площади 500 кв. м. На месте устроили поисково-спасательную операцию. Там работали 34 спасателя, были задействованы восемь единиц пожарной техники.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.

В результате атаки в Одессе погибли три человека.

"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Проводится разборка и проливка", — сообщили Силы обороны юга.

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Сколько дронов сбила ПВО

Оккупанты выпустили по Украине 31 беспилотник Shahed из Приморско-Ахтарска в России и из мыса Чауда в Крыму; три зенитных управляемых ракеты С-300 из Донетчины; противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 из акватории Черного моря.

В Воздушных силах сообщили, что средствами ПВО были уничтожены 23 беспилотника в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

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