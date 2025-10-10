- Дата публикации
Ночная атака на энергетику Украины: где блэкаут, графики отключений и кому вернули свет
Из-за ночного обстрела были обесточены Киев и 10 областей, введены аварийные графики отключений. «Укрэнерго» призывает к экономному энергопотреблению.
Российская армия в очередной раз массированно атаковала украинскую энергосистему в ночь на 10 октября — била и ракетами, и дронами. Из-за этого в ряде областей произошли отключения электроэнергии, введены графики отключения света, а власти уже сообщили о возвращении электричества кое-где.
Все об атаке на энергетическую систему Украины 10 октября и ее последствиях читайте на ТСН.ua.
Из-за российского обстрела было обесточено значительное количество потребителей и введены графики отключений света в Киеве и области, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
В частности, как проинформировали в ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции компании и было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты работают над устранением последствий.
Блэкаут в Киеве
После ночной атаки пол Киева оказалось в блэкауте. Энергетики начали запитывать абонентов. Сначала вернули свет объектам критической инфраструктуры.
По данным ДТЭК, из-за локальной аварии в сети пропал свет в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов столицы.
После атаки общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не работает часть троллейбусных и трамвайных маршрутов, а вместо них курсируют автобусы. Также с изменениями началось движение столичного метро.
Что касается Киевской области, то было обесточено около 28 тыс. семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В столице и области ввели экстренные графики аварийных отключений света. В населенных пунктах разворачиваются «Пункты незламности». Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.
Из-за последствий атаки РФ и отсутствия электро- и водоснабжения в отдельных районах Киева, учебные заведения работают в условиях чрезвычайной ситуации. Школы и детсады на Левом берегу и в части других районов функционируют как «Пункты незламности». Обучение проходит в смешанном формате: онлайн-уроки при наличии света или самостоятельная обработка заданий. Власти призвали родителей по возможности оставить детей дома.
Позже министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что энергетики вернули свет 270 тыс. абонентов в Киеве.
Запорожье
Из-за атаки по энергетике в Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. В области введены аварийные отключения света.
Днепропетровская область
Под ударом находилась энергетическая инфраструктура и Днепропетровской области.
Изрядно досталось Криворожскому району. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утром сообщил, что «электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной — энергетическая структура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие».
В ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине применены аварийные отключения света.
Позже министр энергетики сообщила, что по состоянию на 12:00 в Павлограде Днепропетровской области завершены восстановительные работы.
Черкасская область
Враг целился по критической инфраструктуре Черкасской области, было перекрыто движение по плотине гидроэлектростанции. В регионе применены аварийные отключения света.
В Каневе разворачивают дополнительные пункты обогрева, где люди могут получить первую необходимую помощь и консультации. Там также можно получить воду, выпить чаю, есть электроэнергия.
Полтавская область
В Полтавской области из-за падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. В Полтавской области ввели графики отключения света и спецграфики. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Позже Гринчук сообщила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Полтаве, но обычные графики продолжают действовать.
Черниговская область
В Нежинском районе Черниговской области ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры — это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района.
Продолжаются восстановительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений света. В Нежинском районе — частично пересекаются с аварийными отключениями.
Харьковская область
Из-за повреждения энергообъектов применяются аварийные отключения света в Харькове и области. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поставки электроэнергии.
Позже глава Минэнерго заявила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Харькове, но обычные графики продолжают действовать.
Сумская область
В «Сумыоблэнерго» проинформировали, что по указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумской области вводятся дополнительно специальные графики аварийных отключений — в полном объеме.
Специальный график — это комплекс мероприятий, направленный на разгрузку энергосистемы в значительных объемах, путем отключением линий 35-110 кВ, а также трансформаторов и секций шин на подстанциях 35-110 кВ.
Отмечается, что сообщить потребителям о продолжительности обесточивания в случае применения спецграфиков — невозможно.
Гринчук впоследствии сообщила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Сумах, но обычные графики продолжают действовать.
Призыв «Укрэнерго»
В «Укрэнерго» призвали украинцев к экономному энергопотреблению.
«Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток», — заявили в компании.