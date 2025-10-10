Ночная атака на энергетику Украины: где блэкаут, графики отключений и кому вернули свет

Отключение света в Украине из-за ночной атаки 10 октября / © ТСН

Российская армия в очередной раз массированно атаковала украинскую энергосистему в ночь на 10 октября — била и ракетами, и дронами. Из-за этого в ряде областей произошли отключения электроэнергии, введены графики отключения света, а власти уже сообщили о возвращении электричества кое-где.

Все об атаке на энергетическую систему Украины 10 октября и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

Из-за российского обстрела было обесточено значительное количество потребителей и введены графики отключений света в Киеве и области, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

В частности, как проинформировали в ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции компании и было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты работают над устранением последствий.

Блэкаут в Киеве

После ночной атаки пол Киева оказалось в блэкауте. Энергетики начали запитывать абонентов. Сначала вернули свет объектам критической инфраструктуры.

По данным ДТЭК, из-за локальной аварии в сети пропал свет в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов столицы.

После атаки общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не работает часть троллейбусных и трамвайных маршрутов, а вместо них курсируют автобусы. Также с изменениями началось движение столичного метро.

Что касается Киевской области, то было обесточено около 28 тыс. семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В столице и области ввели экстренные графики аварийных отключений света. В населенных пунктах разворачиваются «Пункты незламности». Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.

Из-за последствий атаки РФ и отсутствия электро- и водоснабжения в отдельных районах Киева, учебные заведения работают в условиях чрезвычайной ситуации. Школы и детсады на Левом берегу и в части других районов функционируют как «Пункты незламности». Обучение проходит в смешанном формате: онлайн-уроки при наличии света или самостоятельная обработка заданий. Власти призвали родителей по возможности оставить детей дома.

Позже министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что энергетики вернули свет 270 тыс. абонентов в Киеве.

Запорожье

Из-за атаки по энергетике в Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. В области введены аварийные отключения света.

Днепропетровская область

Под ударом находилась энергетическая инфраструктура и Днепропетровской области.

Изрядно досталось Криворожскому району. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утром сообщил, что «электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной — энергетическая структура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие».

В ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине применены аварийные отключения света.

Позже министр энергетики сообщила, что по состоянию на 12:00 в Павлограде Днепропетровской области завершены восстановительные работы.

Черкасская область

Враг целился по критической инфраструктуре Черкасской области, было перекрыто движение по плотине гидроэлектростанции. В регионе применены аварийные отключения света.

В Каневе разворачивают дополнительные пункты обогрева, где люди могут получить первую необходимую помощь и консультации. Там также можно получить воду, выпить чаю, есть электроэнергия.

Полтавская область

В Полтавской области из-за падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. В Полтавской области ввели графики отключения света и спецграфики. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Позже Гринчук сообщила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Полтаве, но обычные графики продолжают действовать.

Черниговская область

В Нежинском районе Черниговской области ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры — это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района.

Продолжаются восстановительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений света. В Нежинском районе — частично пересекаются с аварийными отключениями.

Харьковская область

Из-за повреждения энергообъектов применяются аварийные отключения света в Харькове и области. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поставки электроэнергии.

Позже глава Минэнерго заявила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Харькове, но обычные графики продолжают действовать.

Сумская область

В «Сумыоблэнерго» проинформировали, что по указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумской области вводятся дополнительно специальные графики аварийных отключений — в полном объеме.

Специальный график — это комплекс мероприятий, направленный на разгрузку энергосистемы в значительных объемах, путем отключением линий 35-110 кВ, а также трансформаторов и секций шин на подстанциях 35-110 кВ.

Отмечается, что сообщить потребителям о продолжительности обесточивания в случае применения спецграфиков — невозможно.

Гринчук впоследствии сообщила об отмене специальных графиков аварийных отключений в Сумах, но обычные графики продолжают действовать.

Призыв «Укрэнерго»

В «Укрэнерго» призвали украинцев к экономному энергопотреблению.

«Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток», — заявили в компании.