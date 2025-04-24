Ночная атака на Киев: все, что известно о разрушениях, погибших и раненых (обновлено)

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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Российская армия в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками «Шахед». По последним данным, погибли 9 человек, еще более 70 пострадали. В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.

Все о ночной атаке на Киев читайте на ТСН.ua.

Около 01:00-2:00 часов Киев подвергся комбинированной атаке, в частности были зафиксированы удары баллистических ракет из разных направлений. Работали силы ПВО. Местные власти сообщили о попадании по гражданской инфраструктуре.

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«Летило все: калибры, баллистика, шахеды. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Здесь ждем официальной информации от Воздушных Сил», — сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Голосеевском, Шевченковском, Святошинском и Оболонском районах возникли пожары. Горели гаражи, дома, автомобили. Был поврежден McDonalds возле метро «Лукьяновская».

Поврежденный McDonalds возле метро «Лукьяновская»

Поврежденный McDonalds возле метро «Лукьяновская» / © ТСН

Больше всего пострадал Святошинский район

Из-за российской атаки больше всего пострадал Святошинский район Киева, сообщил мэр Виталий Кличко. Там в шести локациях возникли пожары и полностью разрушен жилой дом.

«Это старый дом, который строился еще в конце Второй мировой войны. К сожалению, от него ничего не осталось», — сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире «Киев24».

Он добавил, что в этом доме проживало 15 человек. После атаки нашли только шестерых. Спасатели на месте разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Ткачук отметил, что всего в столице зафиксировано 18 «мест падений» российских ракет и дронов.

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля

Погибшие и раненые из-за атаки на Киев

По данным главы МВД Игоря Клименко, в результате ударов по Киеву погибли по меньшей мере девять человек, а более 70 — пострадали. В ГСЧС информировали, что шестеро из пострадавших — дети.

Спасатели разбирают завалы разрушенного дома в Святошинском районе.

«Из-под руин слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», — подчеркнул министр.

По словам Клименко, на каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции.

Как сообщил Кличко, в больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, среди которых пятеро детей.

В Святошинском районе погибла 84-летняя Елена Луновна. На кадрах с места происшествия дочь Людмила сидит у тела матери и оплакивает ее.

Дата публикации 08:28, 24.04.25 Количество просмотров 89 В Святошинском районе Киева женщина оплакивает погибшую маму

Как киевляне пережили ночную атаку — рассказы очевидцев

Пока россияне наносили удары по украинской столице и работали силы ПВО, киевляне ожидали отбоя воздушной тревоги в метро, которое стало для них временным убежищем. Там несгибаемые украинцы спели «Ой, у лузі червона калина». В частности, песню исполнила Татьяна Ивановна — украинская певица (народное сопрано), солистка Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки (2006), народная артистка Украины (2023).

Кияни у метро під час російської атаки заспівали «Ой, у лузі червона калина» / © ТСН

Спасатели в метро во время атаки на Киев / © ТСН

Жительница Киева Надежда рассказала о пережитой атаке. Женщина потеряла жилье, но сумела спасти ребенка и домашних животных. Киевлянка сказала, что стены ее квартиры просто вынесло.

«Я думала, что у нас обрушилось все и моего ребенка уже нет. Ну он был тут у входной двери. Дальше мы смогли найти одежду. Стены у меня вынесло, я их просто раздвинула. С собакой и ребенком, документы – все, нас трое. Ребенка я увела в укрытие. А у меня еще кот остался, поэтому я пошла за котом», — рассказала Надежда.

Дата публикации 08:58, 24.04.25 Количество просмотров 33 Россияне разрушили жилье киевлянки: женщина рассказала о пережитом