Ночная атака по Киеву: в Воздушных силах рассказали новые подробности о работе ПВО

Что происходит, когда над городом сбивают "шахеды" и чем это опасно.

Минувшей ночью, 8 мая, оккупанты выпустили по Киеву около 36 иранских дронов Shahed-136. Обломки баражирующих боеприпасов повредили автомобили и дома в нескольких районах города, больше всего пострадала многоэтажка в Святошинском районе. Из-за ночной атаки пострадали 5 человек. В командовании Воздушных сил ВСУ говорят, что все цели врага над Киевом были сбиты.

Относительно атаки на Киев этой ночью, спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул нам, что Киев для врага был и остается целью №1, поэтому средства ПВО надежно работают и защищают небо над столицей. Но стоит учитывать, что обломки от зенитных ракет и дронов не растворяются в воздухе, они могут падать на территорию города.

"У врага была и есть цель – поразить что-то в Киеве или в его окрестностях. Вспомните атаку 45 "шахедами" в новогоднюю ночь, а в следующую ночь их было уже 39. Они две ночи подряд атаковали Киев. У них есть цель – поразить хоть что-то. Ясно, они не планируют, что мы собьем все их дроны. Они их запускают, чтобы достичь цели – нанести разрушение городу. Может быть, даже запускают их по центру Киева, кто его знает. Узнать куда оно летит, мы могли бы только если бы дрон поразил цель. Но силы ПВО этого не допускают и сбивают все, что летит на город", — рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он отмечает, что сбитая или пораженная цель несет в себе серьезную опасность.

"Идеально, когда сбивается цель и боевая часть "шахеда" разрывается в воздухе. Но случается по-другому: когда зенитной ракетой поражается "шахед", и потеряв управление, падает вниз. Его боевая часть может разорваться внизу. а может и не разорваться. Поэтому мы призываем людей находиться во время воздушной тревоги в укрытиях. Плюс, сам "хлопок" во время работы ПВО – это ударная волна – могут пострадать окна домов, как это и было сегодня в столице. Даже успешная работа ПВО не гарантирует безопасность для граждан, находящихся на улице во время воздушной тревоги. Воздушная тревога не просто так объявляется", – добавляет Юрий Игнат.

Мы поинтересовались у спикера командования Воздушных сил ВСУ, стоит ли ожидать от врага провокаций и ракетной атаки по Киеву на 9 мая. Но Юрий Игнат отказался делать такой прогноз. Добавив, что это "одни предположения и догадки".

Что известно о ночной атаке Киева

В Святошинском районе из-за падения обломков повреждены семь машин, еще один автомобиль сгорел, также обломки упали на жилой дом, повреждены окна и фасады, другие обломки упали на проезжую часть. Ранения получили пять человек.

В Соломенском районе поврежден резервуар на 5 тонн с утечкой дизельного горючего, пожара не было. Также на стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых машин.

Полиция получила 40 сообщений о пролете вражеских дронов над Киевщиной в ночь на 8 мая, в результате атаки загорелся травяной настил.

Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили 8 мая массированную ночную атаку по Киеву.

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