Ночная атака РФ по Украине была нетипичной: что нового придумал враг

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат

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В ночь на 7 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, в частности по Киеву. В ответ по России прилетело рекордное количество дронов и ракет.

Детальнее о вражеском ударе по Украине рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что эта атака РФ была нетипичной, потому что произошло несколько волн атак.

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По его словам, атака РФ началась со вчерашнего вечера. Враг запускал дроны и ракеты из разных направлений: Северные российские области, Курск и Брянск, Миллерово (Ростовская область), а также оккупированная территория.

«Оттуда обычно атакуют традиционно „Шахедами“. Площадки пуска могут быть там разными. Понятно, что из подвижных платформ могут выпускаться ударные БПЛА. И сегодня одна из таких атак произошла по нашему государству. Всего по состоянию на сегодняшний день предварительно 187 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Запускают одновременно и те и те для того, чтобы усложнить Воздушным силам и Силам обороны воздушную обстановку. Для того чтобы усложнить ущерб именно настоящих „Шахедов“, — объяснил Игнат.

По его информации, из 187 общее количество БПЛА 81 ударный дрон уничтожен. Также локационно потеряно 64 беспилотника. Информация может быть уточнена.

Что было целью врага во время этой атаки в несколько волн?

По словам Игната, прямые попадания в жилые дома свидетельствуют, что враг еще раз показывает свои намерения.

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«Какой мир интересует их, атакуя города, садики, дома, школы и так далее. Это все в перечне будет составлено, перечень этих заведений, за которые Россия будет нести ответственность. Кроме того, сегодня применялось пять баллистических ракет. Искандер-М или ШКН-23. Там уже специалисты, кто будет исследовать, скажут позже, какого типа эти были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты», — говорит представитель ПС.

Он отметил, что все чаще атаки дронами растягиваются по времени. И уже не только ночью шахедами россияне бомбят, но еще и в день, в течение всего дня.

«Это говорит о том, что война продолжается, война продолжается. И понятно, что много разговоров идет сейчас о том, о прекращении огна, о перемирии. Украина свою позицию провозгласила так, чтобы она была действительно более устойчивой, продолжительной. Но Россия продолжает свои атаки. Это не только для того, чтобы уничтожать наши города, уничтожать инфраструктуру. Плюс терроризировать население, давить на украинскую нацию. Это не только для того, чтобы заставить украинский народ сломаться, сдаться», — подытожил Юрий Игнат.

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Игнат РАСКРЫВ ПРАВДУ о массированном УДАРЕ ПО КИЕВУ!

Напомним, что РФ нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 мая. В частности, в Киеве в результате атаки погибли два человека — мать и сын.

Президент Зеленский раскрыл детали ударов по Киеву, Запорожью и другим городам.