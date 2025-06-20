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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Ночная атака РФ по Украине: все о разрушениях в Одессе, Харькове и других городах (фото)

Несмотря на сбивание 70 вражеских БпЛА силами ПВО, произошли попадания в восьми локациях, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры, жилых домов и авто.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Одессе в результате российской атаки в ночь на 20 июня

Пожар в Одессе в результате российской атаки в ночь на 20 июня

Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороти 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская громада. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибший.

Все о ночной атаке на Украину 20 июня и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

С вечера 19 июня и в ночь на 20 июня российская армия запустила по Украине 86 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с шести направлений. Противовоздушная оборона обезвредила 70 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. Так, 34 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, еще 36 — локально потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой.

Несмотря на старания ПВО, произошли и попадания в восьми локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 11 локациях.

Атака на Одессу

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что на побережье в результате падения дрона возник пожар и взрывной волной были повреждены объекты рекреации.

Из-за попадания дрона в центре города загорелась четырехэтажка. Пожар фактически уничтожил здание. Там обвалились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди.

Спасатели спасли из пожара трех человек, еще шестерых эвакуировали. На чрезвычайщиков обвалились конструкции дома, из-за чего пострадали трое пожарных.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОДЕССА В СЛЕЗАХ! СТОЛЬКО РАЗРУШЕНИЙ! ГОРЕЛИ дома, авто! ПОСЛЕДСТВИЯ НАЖИВО

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Также был поврежден 23-этажный жилой дом: там загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек.

Пожары охватили еще пять жилых домов.

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

«Укрзализныця» сообщила о повреждении инфраструктуры железнодорожного вокзала в Одессе: поражены контактная сеть и рельсошпальная решетка. Специалисты ликвидируют последствия. Поезда курсируют по графику.

По данным ГСЧС, всего в Одессе зафиксировано более 10 попаданий, пострадали 14 человек. К сожалению, один человек погиб.

Атака на Харьков

Харьков дважды за ночь оказался под атакой российских дронов. В городе произошло пять «прилетов». Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях возле многоэтажных жилых домов. На месте одного из «прилетов» в Шевченковском районе возник пожар. Также горела крыша незаселенной новостройки, было попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, повреждены около 50 авто.

Попадание было и в в Основянском районе. Там под ударом был частный сектор.

Известно о трех пострадавших — один травмирован, двое с острой реакцией на стресс.

По данным от начальника Управления противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, из-за ночной атаки были повреждены жилые многоэтажки, здание гражданского предприятия, детсад, спортивное сооружение и более 50 авто.

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Атака на Днепропетровскую область

Российские войска обстреляли из артиллерии и атаковали дронами Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровской области. Были повреждены два промышленных предприятия.

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Вилкула, был тяжело ранен 39-летний мужчина. Повреждены четыре частных дома, два учебных заведения, авто и газопровод.

Атака на Сумскую громаду

Российские оккупанты ночью атаковали беспилотниками Сумскую громаду. В Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий жилого сектора. Пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

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