Ночная атака РФ по Украине: все о разрушениях в Одессе, Харькове и других городах (фото)

Пожар в Одессе в результате российской атаки в ночь на 20 июня

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Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороти 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская громада. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибший.

Все о ночной атаке на Украину 20 июня и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

С вечера 19 июня и в ночь на 20 июня российская армия запустила по Украине 86 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с шести направлений. Противовоздушная оборона обезвредила 70 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. Так, 34 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, еще 36 — локально потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой.

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Несмотря на старания ПВО, произошли и попадания в восьми локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 11 локациях.

Атака на Одессу

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что на побережье в результате падения дрона возник пожар и взрывной волной были повреждены объекты рекреации.

Из-за попадания дрона в центре города загорелась четырехэтажка. Пожар фактически уничтожил здание. Там обвалились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди.

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Спасатели спасли из пожара трех человек, еще шестерых эвакуировали. На чрезвычайщиков обвалились конструкции дома, из-за чего пострадали трое пожарных.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОДЕССА В СЛЕЗАХ! СТОЛЬКО РАЗРУШЕНИЙ! ГОРЕЛИ дома, авто! ПОСЛЕДСТВИЯ НАЖИВО

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Также был поврежден 23-этажный жилой дом: там загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек.

Пожары охватили еще пять жилых домов.

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Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Офис Генерального прокурора

Поврежденный дом в Одессе в результате атаки 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

«Укрзализныця» сообщила о повреждении инфраструктуры железнодорожного вокзала в Одессе: поражены контактная сеть и рельсошпальная решетка. Специалисты ликвидируют последствия. Поезда курсируют по графику.

По данным ГСЧС, всего в Одессе зафиксировано более 10 попаданий, пострадали 14 человек. К сожалению, один человек погиб.

Атака на Харьков

Харьков дважды за ночь оказался под атакой российских дронов. В городе произошло пять «прилетов». Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях возле многоэтажных жилых домов. На месте одного из «прилетов» в Шевченковском районе возник пожар. Также горела крыша незаселенной новостройки, было попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, повреждены около 50 авто.

Попадание было и в в Основянском районе. Там под ударом был частный сектор.

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Известно о трех пострадавших — один травмирован, двое с острой реакцией на стресс.

По данным от начальника Управления противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, из-за ночной атаки были повреждены жилые многоэтажки, здание гражданского предприятия, детсад, спортивное сооружение и более 50 авто.

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Последствия атаки на Харьков 20 июня

Атака на Днепропетровскую область

Российские войска обстреляли из артиллерии и атаковали дронами Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровской области. Были повреждены два промышленных предприятия.

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Вилкула, был тяжело ранен 39-летний мужчина. Повреждены четыре частных дома, два учебных заведения, авто и газопровод.

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Атака на Сумскую громаду

Российские оккупанты ночью атаковали беспилотниками Сумскую громаду. В Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий жилого сектора. Пожар потушили. Обошлось без пострадавших.