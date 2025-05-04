Ночная атака "Шахедов" в Киеве: очевидцы рассказали о пожарах и разрушениях

Разрушение после атаки «Шахедов» / © ТСН

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В ночь на 4 мая в результате атаки вражеских «Шахедов» в Святошинском районе Киева возник пожар в трех частных домах. Только чудом никто из местных жителей не пострадал.

О пережитом минувшей ночью жители поврежденных домов рассказали корреспондентке ТСН Елене Мацюцькой.

В одном из домов пришлось спасать 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выйти на улицу.

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«Мужа заклинило в туалете, а на меня полетело все — потолок, окна. Благо, соседские ребята подбежали. Помогли вытащить бабушку из комнаты… А потом начало моментально все гореть. Мужчина сначала пытался шлангом что-то тушить, но без толку было», — рассказывала об адской ночи женщина.

По ее словам, пожарные тушили огонь до 4 утра.

«Нам повезло. А вот у соседей… Там трое детей, младшему месяц. И они вчера буквально где-то в десять часов поехали к знакомым на дачу. В доме осталась только бабушка и дедушка. Они едва успели выскочить. Немного ожоги получили. Но живы», — продолжала рассказ женщина.

Житель еще одного поврежденного дома рассказал, что огонь, подбиравшийся к его жилью, едва успели потушить пожарные.

Он говорит, что во время вражеской атаки был на работе, но его жена была дома и ее отбросило взрывной волной от окна.

«Меня откинуло, а потом ящик со стены упал. Если бы он упал на меня, я, наверное, не знаю, что бы со мной было… Выбросило меня. Я ничего не помню. Тапки слетели. По стеклу босиком пошла, не знаю, как не порезалась», — рассказала о пережитом ночью женщина.

Она показала иссеченную обломками крышу своего дома и шифер из кровель из других домов в своем коридоре.

Соседние дома также повредило после вражеского удара. В частности, в многоэтажке рядом в большинстве квартир полностью выбило окна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Напомним, в результате ночной атаки российских дронов 4 мая некоторые районы столицы Украины пострадали от падения обломков.