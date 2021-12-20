Ночная эвакуация в Днепре: на улицу выносили детей и животных

В высотке загорелась квартира.
В Днепре в высотке загорелась квартира на первом этаже. Жителей еще восьми этажей, в том числе детей, а еще и животных — пришлось выводить и выносить на улицу сквозь дымовую завесу.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 20 декабря.
Большинство людей в это время уже спали, так что спасатели вынуждены были их будить.
Обошлось без пострадавших. Квартира, где произошел пожар, выгорела дотла.
Напомним, ранее масштабный пожар произошел в Ровно: складские помещения тушили почти 6 часов.
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