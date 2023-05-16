Ночной обстрел Киева: что летело на головы киевлян и какие последствия (фото, видео)

Все воздушные цели уничтожили силы ПВО, однако обломки упали и нанесли повреждения.

В ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Воздушная тревога раздавалась с 02:25 до самого утра. Жители столицы и пригорода слышали десятки мощных взрывов. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА – все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако из-за падения обломков есть повреждения в нескольких районах столицы.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке и ее последствиях.

Это уже восьмая воздушная атака на Киев с начала мая. В этот раз РФ нанесла комплексный удар одновременно с разных направлений, применив дроны, крылатые и баллистические ракеты. Атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени, сообщили в КМВА.

Чем РФ ударила по Киеву

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что около 03:30 российская армия атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Из шести самолетов МиГ-31К РФ выпустила шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, оккупанты атаковали ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", "SuperCum". Все 9 БПЛА также уничтожило украинское ПВО.

Последствия ночной атаки

Обломки вражеских ракет и беспилотников упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе. Там произошел пожар в нежилом помещении, вспыхнули несколько автомобилей. Возгорание потушили. В остальных районах повреждения несущественные: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших нет.

Обломки упали на автомобиль в Киеве/Фото из Сети / Фото: из соцсетей

В результате российской атаки также пострадал столичный зоопарк. На его территорию упали обломки ракеты, они повредили зеленые насаждения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что никто из животных и работников не пострадал. С животными проводят антистрессовые мероприятия. Сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей.

Киевский зоопарк пострадал в результате российской атаки

Напомним, во время ночной атаки РФ на Киев многие блогеры выложили в Сеть фото и видео полетов ракет и работы противовоздушной обороны. Пользователи возмутились и призвали украинские спецслужбы наказать тех, кто помогает врагу.

Особый резонанс вызвало видео бывшей супруги осужденного Юрия Чернецкого Инны Вороновой. На видео, которое она выложила в Instagram, видна работа ПВО. Число подписчиков блогера достигает 117 тысяч. Всего в соцсетях насчитали около 50 человек, которые, несмотря на предупреждение, выложили подобные кадры.

Последствия ночной атаки РФ по Киеву/Фото: Pavlo Petrov

Последствия ночной атаки РФ по Киеву/Фото: Pavlo Petrov

В Генеральном штабе ВСУ предупредили украинцев, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории страны остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

Последствия ночной атаки РФ по Киеву/Фото: Pavlo Petrov

Последствия ночной атаки РФ по Киеву/Фото: Pavlo Petrov

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