Ночной обстрел Киева: все, что известно о массированной атаке России ракетами и дронами 29 мая

Россия ночью 29 мая в очередной раз произвела массированный обстрел Киева.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 00:40 и длилась 4 часа 18 минут.

После трех ночи в Киеве прогремели первые взрывы. Власти сообщили об успешной работе ПВО.

Это уже 15-я воздушная атака врага на столицу с начала мая.

Во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

"Россияне-террористы всеми силами пытаются осуществить поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Также этими постоянными нападениями противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. Этой ночью вновь были дроны — по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы" Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия враждебные ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Поэтому атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям", — сообщили в КГВА.

"В целом, силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо противовоздушной обороне за отличную работу! Окончательные данные — в сводках Генштаба и Воздушных сил", — говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко написал: "Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу! Еще одна сложная ночь для столицы. Но, благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших».

Последствия воздушной атаки на Киев

В результате вражеской атаки 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева.

Так, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного дома. В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без жертв.

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