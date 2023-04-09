Ночной обстрел Запорожья: ракета попала в дом, погиб ребенок (фото)

В момент обстрела вся семья находилась в доме.

Сегодня ночью в Запорожье прогремел взрыв. Ракета попала в жилой дом, где проживали три человека – мужчина, женщина и ребенок 2012 года рождения. Выжила, к сожалению, только женщина.

Как передает корреспондент ТСН.ua, поисковые работы на месте трагедии окончены.

Фото: ТСН.ua

В результате попадания ракеты частично разрушен частный дом, горела крыша на общей площади 100 кв. метров. Найдена вторая воронка рядом с соседним домохозяйством. Повреждены соседние дома (окна, крыши).

Фото: ТСН.ua

На месте работают энерго и газовая служба города, полиция, медицинская служба, коммунальная служба "Кобра". Происходит обход соседних домов. Всего привлечено 13 единиц техники и 62 специалиста.

Ранее стало известно, что в Сумской области зафиксировали 89 вражеских "прилетов": сбрасывали боеприпасы с дрона и обстреливали.