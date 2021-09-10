Ночной пожар в Киеве: огонь повредил 4 балкона, покоптил несколько квартир, а спасатели залили водой три этажа

Пожар удалось ликвидировать за 2 часа. За это время квартира, где загорелось, выгорела полностью.
63-летняя женщина погибла во время ночного пожара в 9-этажке Киева. Загорелось около часа ночи на 8 этаже. Пламя распространилось на четыре соседние квартиры. Шесть человек из огня эвакуировали пожарные, еще со полсотни на улицу вышли сами.
О том, как прошла оставшаяся ночь для жителей дома — 10 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Пожар удалось ликвидировать за 2 часа. За это время квартира где загорелось, выгорела полностью.
Спасатели сообщают — в остатках мебели сгоревшей квартиры — обнаружили тело — 63-летней женщины.
Соседи говорят — сын якобы — поздно пришел домой, когда квартира уже горела.
С сорванной голосом нынче — Елена — вспоминает, как ночью ее спасали огнеборцы. А за ней — вынесли и кота Девина.
Огонь повредил не менее 4 балконов на 9-м этаже. Покоптил несколько квартир, а после — водой залило как минимум три этажа.
Сейчас на месте работают спасатели, полицейские и газовики. С чего начался пожар — устанавливают.
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