Ночной рейд по улицам Киева: как полицейские ловят нарушителей (фото)

В ночь на субботу в Киеве полиция (представители ГУНП в Киеве) провела рейд, во время которого правоохранители незадолго до наступления комендантского часа проверяли документы и личные вещи у посетителей общепита.

А после 23.00 блюстители порядка имели основания задерживать нарушителей, находившихся на улицах города.

Как живет ночная столица и с кем сталкиваются полицейские – все это увидел корреспондент ТСН.ua.

"Такие рейды у нас происходят регулярно. Отправляемся на поиск заведений общественного питания, которые работают после 22.00 (сейчас это запрещено) и на поиск нарушителей комендантского часа. То есть тех граждан, которые вопреки запрету находятся на улице. По последним – таких можем задерживать и доставлять в райуправление", — рассказали полицейские, садясь в служебный автобус.

Фото: ТСН.ua

По их словам, после 24 февраля были случаи, когда на улицах Киева задерживали граждан и с гранатами, и с фотографиями блокпостов и полицейских отделений в телефоне. На вопрос о том, кто именно фотографировал блокпосты и полицейские участки, полицейские почти в один голос отвечают, что среди таких было немало таксистов, которые в свое время приехали в Украину на заработки.

Первым заведением, куда мы направились, оказалось небольшое кафе на улице Ильенко. В распоряжении правоохранителей появилась информация, что кто-то из посетителей может иметь запрещенные вещества, поэтому автобус более чем с десятком крепких полицейских за мгновение остановился у входа в заведение. На часах – уже через 21.00, а в заведении жизнь кипит, на столах – алкоголь и кальяны. Правоохранители проверили у каждого посетителя документы, тщательно осмотрели личные вещи, но информация о наркотических веществах на этот раз не подтвердилась.

Около 22:00 наш автобус остановился еще возле одного заведения в центре столицы, недалеко от Парковой дороги. Но из него выходили посетители.

Фото: ТСН.ua

"Можем констатировать, что благодаря продолжающимся каждую неделю проверкам такие заведения стали более дисциплинированными. Не исключаем, что нарушители могут быть, но это точно уже единичные случаи", — отметили правоохранители.

Прошел еще час, и у правоохранителей уже появились основания выявлять нарушителей комендантского часа. Как выяснилось, таких не пришлось долго ждать. Так, на пересечении улиц Физкультуры и Антоновича появились двое мужчин, которые хотели быстренько пройти мимо полиции, но шансов у них не было. Правоохранители остановили их, сообщили о том, что пребывание на улице после 23:00 является нарушением и попросили предоставить документы.

"К нам не приехало такси, пришлось идти пешком", – сказал один из нарушителей.

Полицейские тщательно осмотрели содержимое карманов, другие личные вещи, сделали предупреждение и приказали не нарушать установленные правила. Один из нарушителей добавил, что он военный волонтер и так получилось, что пришлось задержаться.

Как сообщили полицейские, во время проверок представители центров комплектования имеют право выдавать повестки. К примеру, во время прошлой проверки представители центров комплектования выписали нарушителям в Киеве 119 повесток с целью проверки их на военном учете.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские совместно с военными комиссариатами провели рейд развлекательных заведений.

На нарушителей, находившихся на улицах столицы во время комендантского часа, составили административные протоколы. Кроме того, 119 гражданам были вручены повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

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