Ночной рейд по улицам Киева: как полицейские ловят нарушителей (фото)

В ночь на субботу в Киеве полиция (представители ГУНП в Киеве) провела рейд, во время которого правоохранители незадолго до наступления комендантского часа проверяли документы и личные вещи у посетителей общепита.
А после 23.00 блюстители порядка имели основания задерживать нарушителей, находившихся на улицах города.
Как живет ночная столица и с кем сталкиваются полицейские – все это увидел корреспондент ТСН.ua.
"Такие рейды у нас происходят регулярно. Отправляемся на поиск заведений общественного питания, которые работают после 22.00 (сейчас это запрещено) и на поиск нарушителей комендантского часа. То есть тех граждан, которые вопреки запрету находятся на улице. По последним – таких можем задерживать и доставлять в райуправление", — рассказали полицейские, садясь в служебный автобус.
По их словам, после 24 февраля были случаи, когда на улицах Киева задерживали граждан и с гранатами, и с фотографиями блокпостов и полицейских отделений в телефоне. На вопрос о том, кто именно фотографировал блокпосты и полицейские участки, полицейские почти в один голос отвечают, что среди таких было немало таксистов, которые в свое время приехали в Украину на заработки.
Первым заведением, куда мы направились, оказалось небольшое кафе на улице Ильенко. В распоряжении правоохранителей появилась информация, что кто-то из посетителей может иметь запрещенные вещества, поэтому автобус более чем с десятком крепких полицейских за мгновение остановился у входа в заведение. На часах – уже через 21.00, а в заведении жизнь кипит, на столах – алкоголь и кальяны. Правоохранители проверили у каждого посетителя документы, тщательно осмотрели личные вещи, но информация о наркотических веществах на этот раз не подтвердилась.
Около 22:00 наш автобус остановился еще возле одного заведения в центре столицы, недалеко от Парковой дороги. Но из него выходили посетители.
"Можем констатировать, что благодаря продолжающимся каждую неделю проверкам такие заведения стали более дисциплинированными. Не исключаем, что нарушители могут быть, но это точно уже единичные случаи", — отметили правоохранители.
Прошел еще час, и у правоохранителей уже появились основания выявлять нарушителей комендантского часа. Как выяснилось, таких не пришлось долго ждать. Так, на пересечении улиц Физкультуры и Антоновича появились двое мужчин, которые хотели быстренько пройти мимо полиции, но шансов у них не было. Правоохранители остановили их, сообщили о том, что пребывание на улице после 23:00 является нарушением и попросили предоставить документы.
"К нам не приехало такси, пришлось идти пешком", – сказал один из нарушителей.
Полицейские тщательно осмотрели содержимое карманов, другие личные вещи, сделали предупреждение и приказали не нарушать установленные правила. Один из нарушителей добавил, что он военный волонтер и так получилось, что пришлось задержаться.
Как сообщили полицейские, во время проверок представители центров комплектования имеют право выдавать повестки. К примеру, во время прошлой проверки представители центров комплектования выписали нарушителям в Киеве 119 повесток с целью проверки их на военном учете.
Ранее стало известно, что в Киеве полицейские совместно с военными комиссариатами провели рейд развлекательных заведений.
На нарушителей, находившихся на улицах столицы во время комендантского часа, составили административные протоколы. Кроме того, 119 гражданам были вручены повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.
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