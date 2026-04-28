Ночной ужас оккупантов: воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое воюет на фронте

Дрон / © ТСН

Реклама

Потопили на Днепре восемь вражеских лодок, ликвидировали полсотни оккупантов и сбили почти 200 беспилотников, которые летели убивать украинцев. Это статистика батальона беспилотных систем 34-й бригады морской пехоты только за март. Подразделение расширяет южную зону поражения врага на временно оккупированном левом берегу Херсонщины.

Как работают пилоты и технари — видел корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Ювелирная работа: дроны на оптоволокне против блиндажей

Дрон-камикадзе осторожно проходит лесной массив, где недавно аэроразведка обнаружила блиндажи врага. Пилоты ловко заводят FPV внутрь и дистанционно взрывают оккупанта, который прятался в подземелье.

Реклама

«Враг окапывается, они есть, можно сказать, под землей. И, например, этот самый дрон на оптоволокне — он реально туда может достать и он выбивает противника. Вместо одного пехотинца мы выпускаем один дрон, можно два-три выпустить — оно будет и рентабельнее, но в первую очередь мы спасаем жизни людей», — говорит «Гартман», боец 34-й ОБрМП ВМС ВСУ.

А это уже ювелирная работа по уничтожению военной бронетехники. Оператор проходит между щелями защитной сетки танка и бьет его в топливный бак. Так беспилотник за тысячу долларов уничтожает броню за миллион.

Подвижная мастерская и 3D-печать на передовой

Подготовить дрон к той или иной операции — задача технарей. В подвижной мастерской авиакомплексов беспилотники снаряжают к бою. Если нужно оснастить устройство специальной конструкцией — детали печатают прямо на месте на 3D-принтерах.

«На борту, допустим, FPV он несет с собой плату инициации, которые выполняют боевую работу в плане подрыва боевой части. И если все верно настроено, то пилот уверен в своих действиях. Он знает, что дрон сработает тогда, когда ему нужно, от его команды, а не от самовольного срабатывания», — говорит «Войс», начальник 2-ой подвижной мастерской авиакомплексов.

Реклама

«Плюс доработка или переоборудование — то же благодаря печати мы на месте моделируем, а потом передаем ребятам в боевую работу», — добавляет «Войс».

«Баба-яга» и перехватчики «Шахедов»

Работа не прекращается даже ночью. К охоте готовят ночного бомбера-великана. Это «Баба-яга», и ее звук наводит ужас на оккупантов. К врагу она отправляется со специальными снарядами со взрывчаткой.

Кроме наступательных действий, подразделение стоит на первой линии и встречает российские «Шахеды», которые через море летят атаковать Херсон, Николаев и Одессу.

«Количество сбитых вражеских бортов вырастает за счет развивающейся техники сейчас — то есть это дроны-перехватчики плюс РЭБы, которые также взаимодействуют для сбивания и подавления „Шахедов“ и разного вида БПЛА. Надо людей на эти же позиции для управления дронами-перехватчиками», — говорит «Гартман».

Реклама

Подразделение приглашает мотивированных бойцов, чтобы вместе приумножать потери врага. Только за март эти ребята приземлили почти две сотни российских дронов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Страшное ДТП на Днепропетровщине! Взрыв во Львове! Латвия закрыла въезд россиянам! | ТСН 13:00 28 апреля

Новости партнеров