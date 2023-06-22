Ночной взрыв в Киеве: все, что известно о последствиях и пострадавших (фото, видео)

В Киеве в ночь на 22 июня произошел сильный взрыв в 16-этажке из-за, вероятно, утечки газа. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, разрушены несколько квартир.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрыве в Киеве 22 июня.

Взрыв произошел в 16-этажке

Ночью после отбоя воздушной тревоги в Киеве местные жители сообщили о звуках взрывов на левом берегу. Паблики заявляли о взрыве якобы газового баллона в доме по улице Андрея Малышко, 33 (Днепровский район).

После взрыва в многоэтажке вспыхнул сильный пожар: сильное пламя охватило несколько этажей, откуда валил густой черный дым. В Сети появились видео с охваченной огнем квартирой на четвертом этаже, на котором были слышны страшные крики людей.

На место инцидента прибыли спасатели и медики.

В Киеве, вероятно, после взрыва газа вспыхнул пожар / Фото: соцмережі

Вероятная причина взрыва

Позже глава КГВА Сергей Попко сообщил, что по предварительным данным, взрыв в 16-этажке Киева произошел из-за утечки газа. В результате инцидента буквально разнесло несколько квартир, а пожар охватил 150 кв. м площади. Спасатели принялись искать на месте людей.

Что известно о разрушениях и пострадавших

Как сообщили позже в ГСЧС, в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир на седьмом и восьмом этажах. К ликвидации последствий взрыва были привлечены 70 чрезвычайников и 13 единиц техники.

Под утро мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили под завалами дома тело одного погибшего. Однако позже в ГСЧС проинформировали о двух погибших и пятерых пострадавших. В то же время спасли удалось 18 человек. Кроме медиков, пострадавшим на месте помогали психологи от ГСЧС.

Рассказы свидетелей взрыва

Добавим, на месте инцидента разбиты палатки Красного Креста и работает "Пункт незламності", где люди могут переждать ликвидацию последствий взрыва. Полиция собирает показания очевидцев. Местные говорят, что был сильнейший запах газа после взрыва.

Одна из жительниц поврежденного дома отметила – главное, что не пострадали дети и их домашний любимец.

"Самое главное – что дети здоровы и живы, и что кота спасли. Это самое главное, а все остальное будет нормально", – сказала женщина.

Жительница поврежденной взрывом многоэтажки в Киеве с котом на руках / Фото: ТСН.ua

Около 10:00 в поврежденном взрывом доме возникла угроза обрушения, поэтому его покинули все спасатели. За работу взялись альпинисты от ГСЧС. В настоящее время происходит демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

Взрыв газа в Киеве: многоэтажка может обрушиться в любой момент

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