Ночные клубы, сауны и выпивка: в соцсетях показали аккаунт одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

Ночные клубы, сауны и выпивка: в соцсетях показали аккаунт одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

По словам знакомой подозреваемых, были ли ребята трезвыми в момент случившегося, пока неизвестно.

В социальных сетях появился скриншот аккаунта одного из подозреваемых в жестоком избиении полицейских в Чернигове.

Страницу парня пользователи выложили в социальные сети.

На странице есть видео, приуроченное к 18-летию одного из подозреваемых. Собственно, сам видеоряд — это, очевидно, подборка событий, которые ребята проживали вместе. На ролике видно, как молодые люди отдыхают в ночных клубах, саунах, нередко выпивают и дурачатся.

К слову, о том, что ребята не против спиртного, нам рассказала одна из их знакомых. Девушка попросила изменить ее имя в целях безопасности.

"Да, они с друзьями выпивали. Но сам Дима (подозреваемый в преступлении, — ред.) пил немного. За все время ни разу не видела его сильно пьяным. В каком он состоянии был в тот вечер, неизвестно", — рассказала ТСН.ua знакомая подозреваемого Александра.

Напомним, что отец подозреваемого рассказал о приезде патрульных. По его словам, в супермаркет приезжали патрульные, но, постояв, уехали.

Новости Украины: в соцсетях засветили аккаунт одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

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