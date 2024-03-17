Ночные взрывы на НПЗ в России – появились новые подробности атаки

Благодаря СБУ аббревиатура "НПЗ" расшифровывается теперь как "новый пылающий завод".

В ночь на 17 марта СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по еще одному НПЗ России – Славянску-на-Кубани.

Об этом ТСН.ua сообщил информированный источник.

"Уже можно говорить об успешном результате — зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", — отметил источник.

Источник также добавил, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих российских заводов.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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