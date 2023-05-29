Ночные взрывы во Львовской области: что известно о вражеской атаке

На Львовщине в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги и сработало ПВО.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрывах во Львовской области.

Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время нее около 3:30 во Львовской области были слышны звуки взрывов.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны в области.

"На Львовщине работает ПВО. Не публикуйте никакой информации. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.

В 5:20 утра Козицкий сообщил, что опасность для жителей Львовщины закончилась. Детали о ситуации он пообещал сообщить позже.

В 8:18 глава области предоставил больше деталей о ситуации. Так, он проинформировал, что российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Одна из ракет долетела и до Львовщины. Защитники из ВК "Запад" сбили ее над Золочевским районом.

"Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также рядом трактор. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка", – говорится в заявлении Козицкого.

Он отметил, что в других районах Львовской области ночь была спокойной.

Ночная атака на Украину

Напомним, Украину охватила масштабная воздушная тревога в ночь на 29 мая. Так, враг запустил по Киеву ракеты и дроны: уничтожено более 40 воздушных целей, есть повреждения из-за падения обломков.

В то же время в небе над Николаевщиной были уничтожены три беспилотника, над Одешиной — один. В Одессе обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру, произошел пожар.

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