Ночуют под открытым небом на чемоданах: как живут люди на затопленной территории Николаевщины (фото, видео)

В Николаевской области люди спасают от затоплений имущество и выносят его прямо в поле. Там местные и ночуют.

В результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются десятки населенных пунктов. Многие местные перебираются к знакомым на другие улицы, ночуют под открытым небом, но уезжать из домов отказываются.

О ситуации на затопленной части Николаевщины рассказывает ТСН.ua.

Село Веселый Кут Николаевской области граничит с Херсонской областью. Раньше их разделяет река Высунь, которая теперь вышла из берегов и затопила дома, где живут люди. Жители фактически живут в домах на колесах где-то в полях, ждут, пока вода сойдет.

Люди выносят в поля холодильники, посуду, матрасы. У некоторых жителей дома разрушены еще от вражеских обстрелов.

Люди на затопленном юге выносят в поля спасенные вещи / Фото: ТСН.ua

Татьяна и Владимир ночуют прямо в поле, их дом был разрушен частично. Все свои вещи они собрали на машины, где и спят. С собой забрали также утят, собак и кур.

Татьяна и Владимир ночуют прямо в поле / Фото: ТСН.ua

Татьяна и Владимир ночуют прямо в поле / Фото: ТСН.ua

Валентина показывает, как затопило ее дом. Говорит, что вода уже сходит. От эвакуации отказалась, говорит, что будет с животными. Рассказывает, что уже утонули котята. Затопило и весь огород, все, что сажала – пропало.

Дом Валентины затопило, но уезжать женщина не хочет / Фото: ТСН.ua

Люди из разных областей передали помощь волонтерам в Киев, которые отправились в Херсонскую и Николаевскую области. Повезли несколько фур, объединились около 100 волонтеров. Их встретила местная полиция, которая потом повезет эту помощь к людям, которые в ней больше всего нуждаются.

Местный майор полиции Баштанского районного отдела Александр Головченко говорит, что людям предлагали эвакуироваться, как только вода начала достигать огородов. Однако многие отказались. Мол, пережили российские обстрелы, переживем и затопление.

Люди на Николаевщине отказываются эвакуироваться несмотря на затопление

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

В Херсонской области постепенно падает уровень паводков, которые вызвал подрыв россиянами Каховской ГЭС. По состоянию на утро 10 июня средний уровень подтопления составляет 4,72 м.

Однако до сих пор из Каховского водохранилища в результате взрыва дамбы россиянами утекло 62% его объема — 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Он продолжает снижаться.

Зато россияне не слишком переживают о сложившейся ситуации. Оккупанты мародерят в Олешковской общине, которую затопили в результате подрыва Каховской ГЭС. Агрессоры воруют транспорт, а также пробираются в незатопленные дома местных.

Читайте также: