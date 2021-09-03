Ночью наблюдали положительную динамику: как чувствует себя полицейский, попавший в страшное ДТП на Ровенщине

Ночью наблюдали положительную динамику: как чувствует себя полицейский, попавший в страшное ДТП на Ровенщине

Правоохранителя прооперировали нейрохирурги.

Прооперированный нейрохирургами в стабильно тяжелом состоянии остается полицейский, который с коллегой попал в аварию на Ровенщине. Но ночью, по словам врачей, они наблюдали положительную динамику.

Об этом сообщается в ТСН.Ранок 3 сентября.

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Минифургон полицейского врезался в фуру, которая ехала впереди. 28-летняя участковая, которая была пассажиркой, погибла на месте, а самого водителя — заместителя руководителя полиции Дубенщини с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

По информации источников ТСН, полицейский якобы был пьян, так как праздновал свой день рождения. Действительно ли это так — расследует ГБР. Там открыли производство. Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

"Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что минифургон заехал в прицеп грузовика, в результате мощного удара, водителя и пассажирку зажало в салоне автомобиля", — рассказал руководитель Дубенского пожарно-спасательного отряда Руслан Каськов.

"Чиновник госпитализирован в больницу. Находился ли работник полиции за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сейчас устанавливают ", — подчеркнула пресс-секретарь ГБР Хмельницкой области Екатерина Герасимук.

Напомним, что в Одесской области автомобиль с полицейскими попал в ДТП. В результате аварии погибли трое правоохранителей, еще один — травмирован и находится в больнице.

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