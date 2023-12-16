Ночью РФ ударила по Украине дронами: все, что известно о вражеской атаке

Силы ПВО сбили 30 из 31 "Shahed" во время ночной атаки РФ.

В ночь на субботу, 16 декабря, армия Российской Федерации оккупанты атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136/131". Захватчики выпустили 31 БПЛА по трем направлениям — Приморско-Ахтарск, Сеща и Курска. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов в разных регионах страны.

Что известно о российской атаке беспилотниками – читайте в материале ТСН.ua.

Атака дронов на Киев

В столице сирены звучали более четырех часов — с 23:30 15 декабря до 03:46 16 декабря. Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности от вражеских беспилотников. Впоследствии в Киеве раздались взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что ночью произошла шестая воздушная атака на Киев с начала декабря. Отмечается, что БПЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Уничтожение БпЛА на юге

Силы обороны юга проинформировали, что из-за зоны их ответственности беспилотники летели с восточного побережья Азовского моря. Было уничтожено 12 дронов: 9 – на Херсонщине, 2 – на Николаевщине, 1 – на Виннитчине.

"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.

Вызванный пожар пожарные оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

В Николаевской ОВА подтвердили, что в небе над регионом были уничтожены два "Shahed". А глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты атаковали БпЛА Дарьевку, но обошлось без пострадавших.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области тревога продолжалась с 02:19 до 03:03. ПС сообщали, что вражеские дроны находятся в западной части Винницкой области, и имеют вероятное направление движения на Староконстантинов.

Во время воздушной тревоги, по данным ОВА, силы ПВО обезвредили оды БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и

повреждения имущества нет.

Атака беспилотников на Днепропетровщине

По информации ОВА, поздно вечером в Днепропетровской области работала ПВО: над Синельниковским районом были сбиты два дрона. Обломки сбитых "Shahed" упали на здание частного предприятия. Загорелась крыша. Прошло без пострадавших.

Удар по Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синебов сообщил, что в селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара (предварительно БПЛА) произошло возгорание частного дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что произошло ночью? НОВОСТИ 8:00 16 декабря 2023 года

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