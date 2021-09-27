Ночью в Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три автомобиля: видео

Ночью в Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три автомобиля: видео

Пострадал и сам внедорожник, который оказался вверх колесами, в нем обнаружили двух женщин.

В Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три автомобиля.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 27 сентября.

Ночью внедорожник на крутом повороте вылетел на зеленую зону и врезался в гору шин.

После этого машина снесла ограждение парковки и разбил две машины.

Пострадал и сам внедорожник, который оказался вверх колесами. В нем обнаружили двух женщин.

По словам пассажирки, авария произошла из-за невнимательности: женщина-водитель потеряла управление, поскольку попыталась что-то найти в сумочке.

Правоохранители проверяют, была ли женщина-водитель трезвой.

Новости Украины: ночью в Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три авто

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку