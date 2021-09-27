Ночью в Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три автомобиля: видео

Пострадал и сам внедорожник, который оказался вверх колесами, в нем обнаружили двух женщин.
В Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три автомобиля.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 27 сентября.
Ночью внедорожник на крутом повороте вылетел на зеленую зону и врезался в гору шин.
После этого машина снесла ограждение парковки и разбил две машины.
Пострадал и сам внедорожник, который оказался вверх колесами. В нем обнаружили двух женщин.
По словам пассажирки, авария произошла из-за невнимательности: женщина-водитель потеряла управление, поскольку попыталась что-то найти в сумочке.
Правоохранители проверяют, была ли женщина-водитель трезвой.