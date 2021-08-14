"Нога была перевернута, рука аж сзади, он так кричал": подробности ДТП, в котором погибли три копа и один выжил

"Нога была перевернута, рука аж сзади, он так кричал": подробности ДТП, в котором погибли три копа и один выжил

Авария произошла в селе Заря Одесской области.

В Одесской области копы попали в смертельную аварию. Авто, на котором ехали стражи порядка, перевернулось. Трое полицейских погибли. Чудом выжил только тот, что сидел на заднем сиденье. Сейчас он в реанимации. Причины аварии выясняют следователи.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Камера на столбе возле места аварии фиксирует последние секунды перед аварией. Одесские оперативники возвращались из Измаила, где были в командировке. Легковушка только заехала в село Заря, водитель еще не успел сбросить скорость, но она умеренная. Асфальт здесь хороший, без ям и водитель не выполнял никаких маневров. Вдруг авто резко берет вправо и взлетает с трассы.

Жесткий удар в бетонную конструкцию искорежил металл и люди оказываются заблокированными внутри. Селяне выбегают из домов, пытаются спасти пострадавших.

"Все бросились, все стали кричать: "Скорую, вызывайте скорую!". И затем в ГСЧС позвонили. Бросились, но их невозможно было вытянуть. ГСЧС резала машину и вынимали их", — вспоминает местная жительница Елена Арнаутова.

"Сын мой заглянул в машину и там задний, где сидел, его нога была перевернута и рука вплоть позади, он его вытащил, он был жив, он так кричал", — рассказывает местная жительница Надежда Полторак.

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Медики констатируют смерть троих полицейских, а раненого срочно забирают в больницу.

"Он поступил в тяжелом состоянии, был поднят сразу в реанимационное отделение. Приняты все необходимые меры, работали врачи, анестезиологи, хирурги. На сегодня состояние тяжелое, но стабильное", — говорит и.о. главного врача Саратской больницы Роман Балан.

Уже известно — полицейские с ночи находились в Измаиле в командировке и возвращались в Одессу очень уставшие. В Татарбунарах они выпили кофе, но оно не смогло взбодрить водителя, который, по предварительным данным, заснул за рулем.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших, скорбим вместе с семьями наших работников. Полиция Одесской области проведет объективное служебное расследование, будут установлены все обстоятельства указанной ужасной трагедии", — говорит начальник Одесской областной полиции Олег Бех.

В областной полиции обнародовали имена погибших. Это 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и 26-летний Александр Братинов.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения ГБР начало расследование. Также проводят проверку, был ли в крови водителя алкоголь.

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