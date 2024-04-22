"Ногу или руку привезли": матери погибших и пропавших без вести защитников рассказали о ранящих вопросах

Психоэмоциональным состоянием матерей, жен и детей погибших и пропавших без вести бойцов озаботились нацгвардейцы Западного управления. Нашли деньги и организовали реабилитационный центр в одном из отдаленных горных сел Прикарпатья. За 1,5 года там побывали более 250 семей павших. Домой они уже возвращаются совсем другими — начинают понимать, что ради памяти погибших должны жить.

Некоторые женщины говорили с корреспондентом ТСН Аллой Пасс и признавались — это первый их разговор с посторонними людьми после потери.

Матери очень тяжело переживают гибель своих детей

Татьяна Сытник сама захотела рассказать журналистам о своем сыне. Впервые за 8 месяцев говорит о его гибели с посторонними.

"Он же знал, что я буду плакать. Прихожу домой, а у меня под подушкой конфеты лежат. Он мне звонит, когда там связь появилась – мама, загляни под подушку! В момент его гибели у меня вырвали сердце", – говорит Татьяна Сытник.

Татьяна Сытник

А у Русланы 21-летний сын, командир взвода разведки, пропал без вести в районе Марьинки два года назад. Ей и сейчас слезы не дают говорить. Но после занятий с психологами предложение остановиться отклоняет.

"Мне постоянно хочется говорить о сыне... мне кажется, что он живет. Вот, например, у меня день рождения — они с младшим сыном вечером нарвали полевых цветов и всю дорогу к спальне покрыли цветами. Утром пришли поздравить и — мама, не будете ругать, что наделали в доме беспорядок? я встаю — все в цветах. Я сыном гордилась и я горжусь им", — говорит Руслана Мартынюк.

Руслана Мартынюк.

Мать пропавшего без вести защитника Украины рассказала о циничных вопросах

Каждая из 16 матерей погибших и пропавших без вести после потери самостоятельно не смогла преодолеть свою боль. Днем, на работе, говорят, еще кое-как, а дома отчаяние — бессонница, тремор рук, голоса, слезы. И бестактность, которая ранит.

"Донимал вопрос, найдешь ли ты своего сына. Или там привезли сына у другой женщины — меня спрашивали: ногу или руку, или что привезли? Я боялась их обидеть, отходила в сторону. Теперь не буду", — говорит Руслана Мартынюк.

Руслана Мартынюк

Как помогают родным погибших и пропавших без вести защитников Украины

Жен, матерей, детей павших побратимов и военнослужащих других подразделений взяли под свою опеку нацгвардейцы Западного управления. Реабилитационный центр обустроили в отдаленном карпатском селе. Пригласили команду опытных психологов, которые с травмами войны работают с 2014 года.

"К нам они приезжают в черных платках, в темной одежде, осунувшиеся, с набором психосоматики — от невозможности заснуть до невозможности поднять плечи. Через три недели 90% они начинают возвращаться к себе, меняют образ жизни, одеваются в цвета, они начинают видеть эти цвета. И даже если они плачут, они готовы пережить с кем-то свою историю, они готовы делиться своей историей", — говорит председатель общественной организации по оказанию психоэмоциональной помощи Татьяна Мураткина.

"Мы не имеем никакого морального права забыть о павших героях. Также мы не можем забыть и об их семьях, мы не можем оставить их наедине со своей бедой", — говорит военный НГУ Роман Григорский.

С женщинами и их детьми психологи работают с утра до ночи. Используют телесные и ресурсные практики, фейсйогу, арт-мастерские, даже улиток привезли.

"Когда она передвигается — это микромассаж, который расслабляет. Когда мы в стрессе, что у нас сцепляется? Зубки, напрягается лицо. Когда они ползут, этим микромассажем они расслабляют мимические мышцы, более глубокие мышцы", — говорит психолог Ирина Майстрик.

Что говорят женщины после реабилитации

Домой женщины возвращаются совсем другими — с желанием жить ради памяти своих сыновей, помощи другим и с мечтами.

"Нас научили думать о себе. Если ты будешь в хорошем настроении, здоровье, это будет хорошо и родным. А раньше я не думала о себе, а о детях. Но если мне плохо, это и детям плохо, сыну младшему", — говорит Руслана Мартынюк.

Одна группа уезжает — другая уже набирается. Нацгвардейцы тем временем ищут неравнодушных, готовых их проект поддерживать финансово.

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