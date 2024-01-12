"Нокаут" для Путина: громкие заявления Сунака об окончании войны и рекордный пакет помощи Украине

Важно решение от Британии, точно повлияющее на войну в Украине. Правительство Соединенного Королевства пообещало передать Украине крупнейшую в истории партию БПЛА. Речь идет как о дронах-разведчиках, так и об ударных беспилотниках. В Киеве Сунак и Зеленский уже подписали "историческое соглашение", которое будет обеспечивать безопасность Украины до вступления в НАТО.

О чем именно идет речь и какие "вкусики" для ВСУ приготовили союзники, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Неожиданный визитер в Киеве

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с внезапным визитом в Киев. Как только о визите официально сообщили на сайте британского правительства, СМИ уже растиражировали фото, как премьера встретили на вокзале в Киеве.



В Украине не с пустыми руками. Еще на пути в украинскую столицу правительство Сунака объявило о беспрецедентном пакете помощи для Украины. Планы таковы: в течение 24 и 25 лет выделить Украине 2,5 миллиарда фунтов помощи — это около 3 миллиардов долларов. Важно объяснить, что эта сумма на 200 миллионов больше, чем Британия потратила на Украину за 2 последних года.

Британия покупает тысячи дронов

Вот здесь и вся интрига: этими деньгами Лондон покроет расходы Украины на скорую закупку и производство тысяч военных беспилотников разных типов: от ударных БПЛА до разведывательных и морских дронов. На сайте правительства анонсировали подписание "исторического соглашения" с Украиной.



“Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы понимаем, что их безопасность – это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотников и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей в долгосрочной перспективе”, — говорится в сообщении.



В подтверждение своих слов, только выйдя из вагона Укрзализныци, Сунак сразу выдал базу:

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Я в Украине, чтобы передать простое сообщение. Наша поддержка не может ослабить и не ослабить. Всем украинцам, Великобритания будет с вами, сколько потребуется”, — написал он.

О каком историческом соглашении идет речь? Британцы откровенно намекнули на это и вспомнили, что еще в июле 23-го все члены Большой семерки обязались предоставить двусторонние гарантии безопасности Украине. Британия и здесь станет первой. Соответствующий документ подписали президент Зеленский и премьер Сунак. Он официально закрепляет ряд мер, которые Великобритания предпринимала и будет предпринимать для обеспечения безопасности Украины, а здесь и обмен разведанными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.

Также соглашение обязывает их консультироваться с Украиной в случае повторного нападения со стороны России и оказывать скорую и постоянную помощь в ее обороне.

Выступил Риши Сунак и в Верховной Раде. То, что он сказал в зале украинского парламента, точно войдет в украинскую и мировую историю. Главные тезисы по выступлению британского премьера в своем Telegram опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Скриншот

Кстати, нардепы поздравили британского премьера овациями.

ТОПЧІК Ріші



❗️НАТО потребує Україну більше, ніж Україна НАТО, — Сунак виступив у Раді pic.twitter.com/thM4ApPNFI — Зорян Джмелевой IV (@feniksIV) January 12, 2024

Что ж, благодарим правительство и народ Соединенного Королевства за беспрецедентную поддержку. От других союзников и партнеров ждем не меньшего!

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Украина в опасности

А помощь Украине крайне нужна, потому что враг бодрствует и развивается. Уж точно известно, чем 2 января рашисты устроили по Харькову и это не хорошая новость. В Офисе Генпрокуратура зафиксировала и задокументировала первый случай применения северокорейской ракеты по территории Украины.



“О Северной Корее : на днях мы получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета — ракета малой дальности, разработанная Северной Кореей», — отметил генпрокурор Андрей Костин.



Точное название или тип ракеты пока там назвать не могут — вывод может дать только более углубленная экспертиза. Кстати, украинские специалисты также будут изучать места других ударов в Харькове и Одессе, чтобы выявить, не били ли туда решить иностранное оружие.

Что ждать от ракет из КНДР?

Ранее журналисты профильного издания Defence Express допустили, что речь идет о корейских ракетах KN-23, которые отдаленно напоминают российские "Искандеры".

Но там предостерегают, что эта ракета вряд ли высокоточна, как заявляют в Пхеньяне. Так что с высокой вероятностью такие сгодятся только для террористических налетов на украинские города.

В КНДР "притворяются дураков"!?

В КНДР на смех всем в мире свою причастность к передаче оружия рашистам в очередной раз возразили. Напомним, в настоящее время 47 государств мира открыто осудили коммунистическую страну из-за ее вооруженной поддержки агрессии РФ в Украине. А вот в Штатах уже точно выяснили, кто причастен к кровавому российскому импорту из КНДР и сразу наложили на них санкции. Под американские ограничения попали три компании и одно физическое лицо, напрямую причастное к передаче Кремлю смертоносных ракет.

В Госдепе пообещали держать руку на пульсе и жестко отвечать, если американская разведка будет фиксировать расширение подобного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

К сожалению, не стоят на месте решисты и в области дронов. 10 января глава Никопольской районной администрации на Днепропетровщине заявил, что у рашистов появились дроны с ночным видением. По словам Евгения Евтушенко, об использовании подобных дронов на фронте знают уже давно, а вот в его город такой прилетел впервые.

Бойцы ВСУ предупреждают

Трубят военные и о появлении у рашистов дронов-камикадзе с машинным зрением. Таким БПЛА вроде бы не страшен РЭБ — однажды увидев цель, «робот» продолжает преследовать ее, не требуя никаких указаний оператора. Об этом, в частности, предупреждает известный военный ВСУ оператор БПЛА с позывным "Мадьяр".

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Мадяр про дрони русні з автозахватом цілі! pic.twitter.com/4VHi15Msbm — Jun (@fGr6JW3waJ1FKMN) January 11, 2024

Появились и новые детали, а точнее подтверждение появления у врага реактивных "Шахедов". Речь идет о появлении у рашистов "Шахед-238" — это новая модификация, которую в конце осени 23-го года представили на выставке в Иране. Первым о падении такого дрона в Украине сообщил военнослужащий ВСУ по позывному Флэш в своем Telegram-канале, появились и фото. Однако в Воздушных силах этот факт так и не подтвердили, что не раз отмечал спикер ВВС Юрий Игнат. Украинская же ПВО к новым вызовам готова.

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