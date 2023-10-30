Нотариус, опекун и психолог: как в Киеве с помощью хитрой схемы хотят оставить женщину без квартиры

В Киеве женщину хотят оставить без ее имущества.

В Киеве одинокая женщина, которая не может ходить, обвиняет нотариуса в том, что может забрать ее квартиру. Киевлянка говорит, что нотариус решила сделать своего сына ее опекуном, и теперь через суд женщину хотят признать недееспособной.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нины Грушецкой.

Нотариус обещала ухаживать за Людмилой, но бросила ее

62-летняя Людмила Головченко живет в спальном районе Киева. У женщины проблемы с ногами, раньше за ней ухаживала ее мать, однако в 2022 году она умерла. Людмила Головченко говорит, что именно после смерти матери у нее начались проблемы.

Именно тогда она обратилась к нотариусу Ларисе Черноног, чтобы унаследовать квартиру матери. Нотариус некоторое время помогала женщине, а потому и думала завещать ей одну квартиру. Однако началась война. И женщина осталась закрытой в четырех стенах.

"Я ей звоню по телефону. А она говорит, что эвакуировалась, обещала приехать через два дня. У меня тогда технической воды было 2 литра, питьевой - один литр", - говорит Людмила Головченко.

Нотариус оформила сына опекуном Людмилы, потому что так "его не мобилизуют" и начались новые проблемы

Как рассказывает Людмила, только примерно через 10 дней ей помогли волонтеры. Тогда за больной женщиной начала ухаживать соседка Анна Кириченко.

Впоследствии в Киев вернулась нотариус Лариса Черноног. И она убедила Людмилу, чтобы ее сын оформил за женщиной опекунство, мол - так его не мобилизуют в ВСУ.

Однако на этом история не закончилась - органы опеки обратились в суд, чтобы признать Людмилу недееспособной.

"Когда мне пришел пакет документов, я поняла, что меня хотят ограбить - забрать две квартиры. В тот день я написала завещание на соседку, потому что она за мной ухаживала", - говорит Людмила Головченко.

Соседка Анна говорит, что в тот же день она с Людмилой аннулировали доверенность на нотариуса. Однако уже 9 месяцев продолжаются суды.

Анна Кириченко

Что говорит нотариус и его сын

ТСН несколько дней пыталась пообщаться с нотариусом Ларисой Черноног, она убеждает — что защищает Людмилу Головченко, мол без ее помощи она "может остаться без имущества".

Лариса Черноног

Корреспонденты ТСН в судебных реестрах обнаружили интересную информацию: несколько лет назад частному нотариусу Черноног хотели аннулировать свидетельство о праве на нотариальную деятельность. Тогда она обжаловала это в суде.

Адвокаты отмечают, что если женщину признают недееспособной – ее опекун может делать все, что угодно.

ТСН позвонила и сыну нотариуса Ларисы, тот заявил, что может стать опекуном Людмилы "на законных основаниях".

"По закону, могут быть родственники, близкие друзья или люди, у кого есть тесный контакт. И здесь важно, чтобы лицо, которое хочет быть опекуном, и до этого заботилось и ухаживало о таком лице", — говорит адвокат Полина Марченко, отмечая, что сын нотариуса не может быть опекуном из-за конфликта интересов.

Людмила Головченко утверждает – сын нотариуса ей не помогал. Однако у нотариуса Черноног есть объяснение: "На тот момент ни один человек не изъявил желания стать опекуном. Даже соседи. Мы спрашивали — у этого человека нет родственников".

Она также утверждает, что Людмила попала под влияние своей соседки Анны и она заперла ее в квартире. Однако женщина настаивает – все наоборот и это она попросила свою соседку сменить замки, поскольку ключи от предыдущих замков были у нотариуса.

Что говорит адвокат Людмилы Головченко

Адвокат Людмилы Богдан Белинский говорит, что нет оснований для признания его подзащитной недееспособной.

"Заявитель подал в суд исключительно одно доказательство, которое якобы подтверждает, что у нее есть какие-то психические заболевания. Однако материалы содержат только копию этого вывода", — говорит он.

Адвокат Людмилы Головченко – Богдан Белинский

Людмила Головченко разрешила ТСН опубликовать "вывод" врача, в котором говорится, что она якобы имеет "расстройства личности". В государственной больнице, где работает этот медик, говорят, что медицинская документация относительно Людмилы Головченко отсутствует.

Документ

Киевлянка обратилась к врачу из частной клиники, который показал, что у нее нет никаких расстройств.

Людмила Головченко говорит, что документы на квартиру ее покойной матери Лариса Черноног так и не вернула.

"Документы находятся под еще не состоявшимся нотариальным действием. Нотариальное действие произойдет после решения суда и нотариус будет уверен в дееспособности лица", — говорит Черноног.

Однако адвокат Полина Марченко говорит, что нотариус не имеет права ничего приостанавливать, пока продолжаются суды.

ТСН обратилась в органы опеки и попечительства, чтобы они выполнили свои обязанности и защитили человека от посягательств.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Нотариусы, психиатры, опекуны… Война сделала схемы охотников за недвижимостью коварнее

Напомним, экс-директор школы в Киеве с российским паспортом может отсудить 500 тыс. грн.

Читайте также: