Новая "Антанта" против России: как Киев создает европейскую архитектуру безопасности без Москвы

Великобритания пытается занять лидирующую позицию в Восточной Европе, которая обеспокоена позицией Франции и Германии по отношению к России, а Польша показывает, что может работать вне ЕС.

На геополитической карте мира появился новый политико-безопасностный альянс Украины, Польши и Великобритании. Причем еще в октябре прошлого года инициировал его Киев, пока Евросоюз и НАТО не могут решить, как сдержать имперские аппетиты России. Это стало логическим продолжением новой украинской внешнеполитической стратегии "малых альянсов", которую основал МИД. В нашей копилке уже есть Люблинский треугольник, безопасностный союз (Квадрига) с Турцией и Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.

Планировалось, что о создании трехстороннего альянса Киева, Варшавы и Лондона заявят именно главы внешнеполитических ведомств. Но в последний момент министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая еще в январе в Twitter обмолвилась о новом союзе, заболела COVID. Поэтому во вторник, 1 февраля, в Киеве премьеры Польши и Великобритании не сделали громких заявлений о собственно создании нового альянса. Это обязательно будет, но чуть позже.

Но и так всем было понятно, о чем идет речь. Не каждый день в Киев приезжают Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Тем более, на фоне второго за год беспрецедентного скопления российских войск возле украинских границ. И кажется, что ночной кошмар Путина становится реальностью – он получит еще больше западных войск и оружия на своих границах. Франция и Германия, которые так хотели создать с Россией новую европейскую архитектуру безопасности, похоже, оказались за бортом.

Вместе с экспертами ТСН.ua проанализировал, чего ожидать от нового союза с Польшей и Великобританией, и можем ли мы надеяться на защиту этих стран.

Военная составляющая

С тех пор, как Лиз Трасс написала о новом трехстороннем альянсе в Twitter, все начали говорить именно о безопасностном объединении Украины, Польши и Великобритании. И неудивительно, ведь Лондон передал нам около 2 тыс. противотанковых комплексов NLAW (для ведения боев в городах).

И это вдобавок к 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМСУ (это кредитные средства под 2,6% годовых) в рамках подписанного еще два года назад меморандума об усилении сотрудничества в военной сфере. Великобритания, кстати, подобные договоры имеет с очень ограниченным кругом стран. На эти средства планируется построить две военно-морские базы и ракетные катера, а на остальные Киев закупит у Лондона вооружение.

Польша готова передать Украине боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны. Об этом Моравецкий заявил еще дома, отбывая в свой первый визит в Украину в качестве премьера (а эту должность он занимает с 2017 года). В Варшаве прекрасно понимают: если Украина падет перед российским нашествием, Польша станет следующей.

А Великобритания после Brexit пересмотрела свою внешнеполитическую визию. После выхода из ЕС Лондону больше не нужно согласовывать свою позицию с другими странами союза. Поэтому мы видим более смелую политику по отношению к России, особенно после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. Именно этот кейс стал поворотным в политике Лондона по отношению к Москве.

В комментарии ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь объясняет, что система международных отношений, сформированная после Второй мировой войны и распада СССР, фактически разрушена. ООН не работает, а какой-либо универсальной международной организации, которая могла бы стабилизировать развитие ситуации в регионах или глобально, нет.

"Новые конфликты, которые сейчас происходят, показывают, что нужно создавать новую матрицу международных отношений. Очевидно, что она будет превращаться в такие новые малые альянсы. Даже НАТО сейчас не выполняет своих функций. Должен ли Альянс брать лидерство по стабилизации ситуации в регионах, которые находятся около него? Думаю, что да. Но НАТО самоустраняется от таких функций, сосредотачиваясь в основном на обеспечении собственной безопасности и обороны", – объясняет Михаил Самусь.

По словам эксперта, именно формирование малых альянсов нового типа (как, например, между Турцией и Азербайджаном, что помогло последнему победить в войне за Нагорный Карабах), может стабилизировать кризисы в разных регионах. Понятно, что польские и британские военные не будут воевать за Украину против россиян.

"Украинцы способны сами себя защищать. Украина сейчас сама может защитить кого угодно. Здесь единственное, что нам нужно – это технологическая и поддержка системами вооружения. А альянс с Польшей и Великобританией добавит нам и в оборонной промышленности. Даже если они официально заявят, что не будут войска направлять – это зависит от ситуации. Думаю, это вопрос времени, ведь суть еще в доверии. Сколько Украина помогала другим странам? Миротворческие функции – это немного другое", – заключает Михаил Самусь.

Несмотря на то, что все сфокусировались на безопасности и военной составляющей альянса Киева с Польшей и Великобританией, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что это также объединение стран, которые хотят развивать торговлю.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества…", – написал министр.

Что сказал Матеуш Моравецкий в Киеве:

"Живя в непосредственной близости к такому соседу, как Россия, создается впечатление, что мы живем у вулкана".

"Суверенная и демократическая Украина в интересах всей Европы. А какой бы могла быть альтернатива – можем посмотреть на Беларусь".

"Дорогие наши немецкие партнеры, нельзя одной рукой подписывать заявления о солидарности с Украиной, а другой сертифицировать "Северный поток-2".

"Британия на себе почувствовала, что такое длинные руки России после отравления Скрипалей в Солсбери, поэтому более чем заинтересована в стабилизации на восточном фланге НАТО".

Директор Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михал Марек советует все же дождаться большей конкретики по этому союзу. Но, по словам эксперта, Моравецкий подчеркивал, что это будет формат в рамках НАТО (который, возможно, поможет ускорить интеграцию Украины в Альянс), поэтому не стоит надеяться на какой-либо отдельный союз.

"Это будет новая платформа, на уровне которой Украине будет оказываться помощь, прежде всего военная. Она, например, может ускорить передачу оружия, увеличит количество общих учений. То есть, можем предполагать, что это будет что-то вроде Люблинского треугольника, только больше сосредоточенного на безопасности и военной кооперации. К тому же, это также возможность сотрудничать, обходя Германию, которая не до конца понимает или не хочет видеть российскую угрозу. Польша и Великобритания вместе могут помочь Украине в защите от РФ. А это также укрепляет безопасность Польши", – говорит ТСН.ua Михал Марек.

Вместе с тем эксперт отмечает, что новый трехсторонний формат сотрудничества может укрепить лидерские позиции Польши в регионе, а в отношении Германии (которая фактически умиротворяет агрессора – ред.), наоборот, возможно, и будет стимулировать Берлин изменить свою политику, потому что тот будет чувствовать конкуренцию.

Что сказал Борис Джонсон в Киеве:

"Вторжение России в Украину было бы крахом для России и поражением для Путина".

"Украинцы будут бороться до последней капли крови, российским матерям следует помнить о жизни своих сыновей".

"Мы не хотим, чтобы Путин достиг своей цели, держа дуло пистолета у виска Украины".

"Путин пытается перекроить карту безопасности Европы, навязать новую "Ялту", новые зоны влияния".

Директор Программы безопасностных студий Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест напоминает, что после Brexit Великобритания приняла новую стратегическую концепцию "глобальной Британии" (которая, в частности, предполагает усиление роли страны как геополитического игрока – ред.). Именно там и указывается, что Британия начинает быть более ответственной за безопасность за пределами исключительно ЕС.

"Сначала шла речь об Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть о более широких горизонтах, мол, теперь можно, их никто (ЕС – ред.) не ограничивает. А по Украине Лондон полностью собирался поддерживать натовскую позицию. Но с другой стороны, они говорили, что не будут ограничены позицией других стран ЕС. После Солсбери и агрессии против ВМСУ в Керченском проливе в 2018 году Великобритания заняла более решительную позицию по отношению к России. Плюс, тогда они начали узнавать, как россияне вмешивались в Brexit и шотландский референдум", – комментирует ТСН.ua Анна Шелест.

Эксперт отмечает, что Великобритания пытается занять лидирующую позицию в Восточной Европе, которая обеспокоена политикой Франции и Германии в отношении России. Вдобавок к ослаблению позиций США в регионе. Теперь дело за Украиной – нужно наполнить новый трехсторонний альянс с Польшей и Великобританией практическим содержанием. Ну а продемонстрировать успешность политики "малых альянсов" есть еще одна возможность – в четверг, 3 февраля, в Украину с визитом приезжает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.