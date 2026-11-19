Так выглядел Крымский мост 17 ноября / © Baza

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Во временно оккупированной Керчи в ночь на 19 ноября раздавались мощные взрывы в районе Крымского моста. Очевидцы тоже видели яркие вспышки.

По словам очевидцев, раздалось по меньшей мере восемь взрывов, также были слышны звуки, которые они описывают как пролет ракет.

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ТСН.ua собрал всю информацию, известную на данный момент.

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Два попадания в железнодорожную часть моста

Отдельные подписчики заявляют о двух попаданиях в железнодорожную часть моста. Эта информация требует подтверждения. Точные масштабы возможных повреждений неизвестны.

Утром в четверг, 19 ноября, Генштаб ВСУ точно потролил Россию, намекая на новые удары по Крымскому мосту.

«Вооруженные Силы Украины приветствуют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!», — говорилось в сообщении Генштаба.

Генштаб пошутил о повреждении Крымского моста / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Отметим, что до 2018 года мост Васко да Гама в Португалии (протяженностью 12,3 км) официально считался самым длинным мостом в Европе. Позже Россия незаконно построила Крымский мост (19 км), присвоив этот статус. Когда в результате успешных операций Сил обороны Украины движение по Крымскому мосту было серьезно повреждено и остановлено, украинцы начали массово шутить в Сети.

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Мост перекрыли

После очередной атаки на Крымский мост движение им временно перекрыли. Оккупационные власти сообщили, что продолжается оценка нанесенного ущерба.

Об этом заявил назначенный Россией глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующие службы работают на местах. Подробности повреждений и сроков восстановления движения он не привел.

Украине помогли «Крылатые модемы»

Для удара Украина использовала ракеты Фламинго и Нептун отечественного производства, обойдя ограничения на системы Starlink и Starshield.

При атаке на Керченский мост украинские военные применили необычную систему связи — так называемые «крылатые модемы». Это отдельные беспилотники с коммуникационным оборудованием, работавшие в воздухе, как ретрансляторы сигнала между операторами и ракетами. Благодаря этому военные могли контролировать полет средств поражения на большом расстоянии, а не полагаться только на заранее запрограммированный маршрут.

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Зеленский объяснил удар по Крымскому мосту

Украина нанесла удар по Крымскому мосту в ответ на систематическое разрушение Россией украинской инфраструктуры. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News 18 ноября.

По словам президента, Россия в течение войны уничтожала украинские мосты и железные дороги, а в этом году совершила атаки на инфраструктуру одной из своих целей. Зеленский подчеркнул, что Украина должна была ответить, и назвал удар по переправе «совершенно легитимным» ответом.

Владимир Зеленский заявил, что это был результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭС и другие определенные объекты на пути к финальной цели.

Издание The Guardian писало, что украинская атака на Крымский мост стала серьезным ударом по России в преддверии встречи Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Время операции могло быть выбрано по политическим соображениям.

В случае полного прекращения движения по мосту значение сухопутного маршрута через оккупированный юг Украины возрастет. В частности, речь идет о трассе Р-280 из Ростова, которую, по данным издания, украинские беспилотники атакуют уже несколько месяцев.

Крымский мост устоял частично

Напомним, в ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке, после которой один из дорожных пролетов упал в воду вместе с арочной конструкцией переправы. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено.

18 ноября в Сети появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после недавних атак. На видео заметно, что соседний автомобильный пролет и арка полностью уничтожены. На видеозаписи движения поезда по железнодорожной части Крымского моста видно, что арка и дорожный пролет автомобильной части уже отсутствуют.

Несмотря на мощные взрывы и значительные разрушения автомобильной части, железнодорожное сообщение через мост было восстановлено. Таким образом, движение по железной дороге частично возобновило логистическое сообщение через Керченский пролив.

Как удары ВСУ изменят логистику России

Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение повлечет за собой в оккупированном Крыму фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.

Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.

Новые возможности Украины

Операция против Крымского моста показала, что Украина способна одновременно поддерживать высокую интенсивность ударов по территории России и накапливать ресурсы для отдельных масштабных операций. Такую оценку высказал военный обозреватель Игаль Левин.

По словам эксперта, особенностью подготовки к атаке стало то, что украинские войска не прекращали применение дальнобойного вооружения для накопления ракет и беспилотников.

По мнению военного обозревателя, за последние полгода Украина существенно повысила не только интенсивность, но и эффективность своих дальнобойных ударов.

«Украина достигла того качественного перехода, когда растет не только количество, но и уровень мощности», — подчеркнул он.

Левин считает, что украинские Силы обороны теперь могут длительное время поддерживать интенсивность ударов и одновременно сохранять резервы для специальных операций. По мнению обозревателя, именно эта способность отличает нынешний этап применения украинского дальнобойного вооружения от ситуации полгода назад.

Президент заявил о судьбе моста после войны

Президент Украины Владимир Зленский подытожил, что после войны «этого моста в любом случае не останется» и добавил, что россиянам следует понимать: «Крым — наша земля». Главной целью Украины он назвал прекращение войны и достижение мира.

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