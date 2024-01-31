Новая должность для Залужного и кандидаты на его замену: что об "увольнении" главкома пишут мировые СМИ

По данным западных медиа, президент якобы был вынужден "отменить свое решение (об увольнении Залужного – ред.) под давлением со стороны высокопоставленных чиновников и международных партнеров".

Западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал генералу Валерию Залужному, что хочет его увольнения с должности главнокомандующего ВСУ, в то же время предложив другую должность. На замену главкома рассматривают генерала Кирилла Буданова и генерал-полковника Александра Сырского. Согласился ли кто-нибудь из них?

ТСН.ua собрал все, что о возможной отставке Залужного и кандидатах на должность главкома ВСУ пишут западные СМИ.

После того, как вечером 29 января Сеть взбудоражила информация об "увольнении" Залужного, которую распространяли телеграм-каналы, политики и медиа со ссылкой на источники, о возможности отставки главнокомандующего ВСУ написали и западные СМИ. Несмотря на опровержение Офисом президента слухов по поводу такого кадрового решения, западные журналисты пишут, что Зеленский все-таки имел соответствующий разговор с Залужным.

Новая должность для Залужного и кем его хотят заменить

Так, издание The Economist со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, среди близких к Залужному лиц и народных депутатов сообщило, что Зеленский провел встречу с главнокомандующим и сообщил о решении отправить его в отставку. Генералу была предложена новая должность – секретаря СНБО, однако он отказался.

По информации издания, среди кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ называют командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

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В то же время издание The Washington Post со ссылкой на собеседника сообщило, что ожидается увольнение и старших членов штаба Залужного. Медиа также указало, что главнокомандующему предложили другую должность, но он отказался и планирует уйти в отставку.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / Фото: Associated Press

Буданов и Сырский взамен Залужного – кто согласился

По данным некоторых источников, Буданов отказался от должности в последнюю минуту. Близкий к руководителю военной разведки источник настаивает на том, что он не ориентировался на позицию Залужного, но не имел права отказываться от военной должности.

В статье The Economist также обращается внимание, что Залужный стал культовой фигурой после обороны Киева и северо-востока Украины в начале полномасштабной войны. Результаты опросов неоднократно демонстрировали, что он популярнее Зеленского.

"Это создало напряженность между двумя мужчинами, чьи отношения поначалу были хорошими. В частности, основание генералом благотворительного фонда, созданного под его именем в апреле 2022 года, некоторые считали слишком политическим. Генерал Залужный утверждал, что не имеет политических амбиций, но после скандала расстался с несколькими советниками", – говорится в материале.

Авторы статьи добавили, что президент имеет право заменить командующего, "которому он больше не доверяет", но "устранение человека, столь популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски".

В то же время издание The Times со ссылкой на источники написало, что вслед за Будановым и Сырский отклонил предложение президента занять пост главкома ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский / Фото: armyinform.com.ua

По информации издания, 29 января Залужный был вызван на личную встречу с Зеленским. На ней генерал сказал советникам президента, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные". После этого главком вернулся в свой офис и сказал заместителям, что "собирает вещи".

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Зеленский передумал увольнять Залужного?

В The Times отмечается, что высшее командование ВСУ, а также международные партнеры Украины, в том числе США и Великобритания, выразили обеспокоенность по поводу ситуации, поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных чиновников и международных партнеров".

В то же время издание The New York Times со ссылкой на бывшего украинского чиновника сообщило, что правительство Зеленского планировало уволить Залужного, но отказалось 29 января вечером, когда новость об этом просочилась в публичное пространство. По словам чиновника, "сейчас они тормозят процесс".

Неназванный украинский нардеп предоставил изданию подобную информацию, сказав, что президент и генерал встретились вечером 29 января, но решение не было принято. Одной из проблем стало то, что не было срочной замены на место Залужного.

"По словам членов украинского парламента, путаница на высшем уровне уже распространилась в украинской армии, что влияет на моральное состояние рядового состава и работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил. Существует неопределенность относительно того, поддерживаются ли приказы генерала Залужного президентом, что подрывает доверие к командованию", – говорится в статье NYT.

"Залужный пользуется очень высоким авторитетом в армии", – сказал подполковник Павел Величко, служащий в 101-й бригаде терробороны Украины. По его словам, увольнение генерала станет "сигналом для командиров всех рангов: независимо от того, насколько хорошо вы выполняете свою работу, вас могут устранить без причины".

Причины разногласий между Зеленским и Залужным

WP со ссылкой на источники информирует, что во время встречи Зеленского с Залужным 29 января между ними возникли разногласия из-за взглядов на мобилизацию. Речь идет о количестве военных, которое нужно призвать в этом году. Так, генерал предложил призвать в армию около 500 тыс. человек – цифру, которую президент считал нецелесообразной ввиду дефицита формы, оружия, учебных помещений и потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

По информации источника, Зеленский сказал Залужному, что "украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может оживить ситуацию".

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NYT в своей публикации отмечает, что трения между президентом и генералом кипели, в основном за кулисами, вскоре после вторжения РФ и когда популярность Залужного резко возросла благодаря военным победам. Среди украинских политологов генерал рассматривается как вероятный соперник Зеленского, если было бы возобновлено проведение выборов.

Раскол углубился осенью 2023 года, когда Залужный опубликовал эссе, в котором заявил, что боевые действия зашли в тупик, что противоречит обнадеживающим утверждениям Зеленского о прогрессе.

NYT также указывает, что глава государства и главком недавно публично разошлись во мнении о том, должно гражданское или военное руководство нести ответственность за план призыва полмиллиона человек для пополнения армии. Законопроект о мобилизации, скорее всего, будет непопулярным и повредит лидерам, наиболее связанным с ним, отмечают украинские комментаторы.

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