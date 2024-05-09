Новая должность Залужного и не только: Зеленский провел кадровые изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский издал несколько указов, которыми провел кадровые изменения в руководстве ВСУ.

ТСН.ua собрал все о кадровых переменах в армии за 9 мая.

Новая должность Залужного

Зеленский своим указом № 309/2024 уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

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"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.

Напомним, президент еще 8 февраля отправил генерала в отставку с должности главнокомандующего ВСУ, а вот с военной службы уволил только сейчас. Ранее Залужный был признан непригодным к службе в соответствии с решением ВВК.

Другим своим указом №316 Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании:

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

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Новый командующий ССО

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Своим указом №313 президент уволил с должности Сергея Лупанчука (работал в должности с 3 ноября 2023 года). Другим указом – №314 – глава государства назначил новым командующим ССО Александра Трепака.

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Александр Трепак – Герой Украины, был командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения, позже назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил спецопераций.

Заметим, ССО – отдельное подразделение в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Комплектуются специально обученными специалистами в области разведки. Члены ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

Командующий ССО Александр Трепак/Фото: официальный сайт ССО

Новый командующий Сил поддержки ВСУ

Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки ВСУ бригадного генерала Александра Яковца и назначил новым командующим Дмитрия Герегу.

Дмитрий Герега – украинский военачальник, имеет звание генерал-майора. С 2021 года работает в Силах поддержки ВСУ. Родился в Хотинском районе Черновицкой области. С 2014 участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега/Фото: armyinform.com.ua

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