Новая должность Залужного и не только: Зеленский провел кадровые изменения в ВСУ

Президент назначил новых командующих Сил спецопераций и Сил поддержки ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский издал несколько указов, которыми провел кадровые изменения в руководстве ВСУ.
ТСН.ua собрал все о кадровых переменах в армии за 9 мая.
Новая должность Залужного
Зеленский своим указом № 309/2024 уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.
"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.
Напомним, президент еще 8 февраля отправил генерала в отставку с должности главнокомандующего ВСУ, а вот с военной службы уволил только сейчас. Ранее Залужный был признан непригодным к службе в соответствии с решением ВВК.
Другим своим указом №316 Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании:
"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Залужный – посол в Британии! Официально!
Новый командующий ССО
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Своим указом №313 президент уволил с должности Сергея Лупанчука (работал в должности с 3 ноября 2023 года). Другим указом – №314 – глава государства назначил новым командующим ССО Александра Трепака.
Александр Трепак – Герой Украины, был командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения, позже назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил спецопераций.
Заметим, ССО – отдельное подразделение в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Комплектуются специально обученными специалистами в области разведки. Члены ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.
Новый командующий Сил поддержки ВСУ
Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки ВСУ бригадного генерала Александра Яковца и назначил новым командующим Дмитрия Герегу.
Дмитрий Герега – украинский военачальник, имеет звание генерал-майора. С 2021 года работает в Силах поддержки ВСУ. Родился в Хотинском районе Черновицкой области. С 2014 участвовал в боевых действиях в зоне АТО.
Читайте главные новости дня: