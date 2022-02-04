"Новая эпоха" между Россией и Китаем: о чем в Пекине договорились Путин и Си Цзиньпин

"Новая эпоха" между Россией и Китаем: о чем в Пекине договорились Путин и Си Цзиньпин

Пекин поддержал Москву по поводу так называемых "гарантий безопасности" и выступил против дальнейшего расширения НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Китая Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Пекин с официальным визитом. Главы государств провели переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Так, Россия и Китай подписали совместное заявление "о вступающих в новую эпоху международных отношениях и глобальном устойчивом развитии". Документ опубликован в пятницу, 4 февраля, на сайте Кремля.

"Гарантии безопасности"

Китай и Россия совместно заявили о том, что они выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Североатлантический альянс отказаться от "идеологизированных подходов "холодной войны".

Кроме того, в России отмечают, что "Китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвигаемые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

Страны выступили против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела и заявили о твердой взаимной поддержке защиты "своих интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности".

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", — говорится в договоренностях.

Китай и Россия подчеркивают, что они "глубоко озабочены серьезными вызовами в сфере международной безопасности" и заявляют, что "судьбы народов всех стран взаимосвязаны".

"Навязанная и пренебрежительная демократия"

Москва и Пекин совместно заявляют, что "попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле является примером пренебрежения демократии и отступления от ее духа и подлинных ценностей.

"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств на основании защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире", — говорится в заявлении.

Россия и Китай подчеркнули, что собираются совместно противостоять "вмешательству внешних сил под любым предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие во всех сферах".

Кроме того, Китай и Россия призвали международное сообщество уважать разнообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение и заявили, что якобы готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в пользу продвижения настоящей демократии.

Дружба без границ

В договоренностях говорится, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны".

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, у сотрудничества нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию меняющейся международной среды и ситуативным изменениям в третьих странах", — заявили в Москве.

Страны подчеркивают, что выступают против попыток "отдельных или блоков стран подменить общепринятые и соответствующие международному праву форматы и механизмы некоторыми правилами".

Кроме того, Москва и Пекин выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса, а из-за якобы обходных схем. В договоренностях страны выдвигают несогласие с "использованием политики силы, травли, односторонних санкций и злоупотребления политикой в области экспортного контроля".

Следует отметить, что в Кремле говорят, что стороны выступили за поддержку формата переговоров "Большой двадцатки" и назвали этот диалог важным для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества и мер антикризисного реагирования.

Кроме того, Москва подтвердила приверженность принципу "единого Китая" и выступила против независимости Тайваня "в любой форме".

Экономические перспективы "дружбы" Китая и России

Москва и Пекин также обсудили перспективы дальнейшего международного сотрудничества. Так, в частности, страны планируют углубить стратегическое партнерство в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и содействовать расширению сотрудничества по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также гуманитарные обмены.

В результате переговоров, "Газпром" и китайский CNPC заключили 25-летний договор на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России. Страны также договорились о поставках НК "Роснефть" Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) нефти в объеме до 100 млн тонн, которая оценивается в 80 млрд долларов. Срок выполнения обязательств по нефтяному соглашению от 3 февраля 2022 составляет 10 лет – до 31 декабря 2033 года.

Страны также планируют укрепить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и повысить ее роль в формировании полицентрического порядка в мире на основе устойчивой безопасности.

Кроме того, Москва и Пекин хотят объединить планы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы "Один пояс, один путь" для "углубления практического сотрудничества между РФ и Китаем". К тому же страны договорились совместно работать для укрепления роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как "ключевого элемента региональной архитектуры".

С "целью ускорения реализации Повестки дня ООН в сфере устойчивого развития до 2030 года" Китай и Россия призвали международное сообщество "принять практические меры в таких ключевых сферах сотрудничества, как снижение уровня бедности, продовольственная безопасность, борьба с эпидемиями и вакцины, финансирование развития, изменение климата, устойчивое развитие, включая "зеленое" развитие, индустриализация, цифровая экономика и инфраструктурная взаимосвязанность".

Напомним, Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину. Эти планы, утверждают американские разведчики, уже разработаны и готовы к реализации. Аналитики считают, что единственный человек, который может отдать приказ идти в наступление – Путин. С ним по очереди говорят – и по телефону, и лично, западные лидеры, уговаривая отказаться от агрессии. Но вблизи границ Украины становится все больше оружия и войск.

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