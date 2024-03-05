Новая горячая точка: РФ пытается отрезать поставки и создать окружение – спецрепортаж ТСН

Россияне пытаются пробиться в крайне важный для ВСУ города Курахово и окружить соседний Угледар.

Село Новомихайловка стало новой горячей точкой на фронте и ключевой после ухода украинских войск из Марьинки, которую россияне просто стерли с лица земли. Аналогичную тактику тотального уничтожения применяют и к этому селу и соседним, постоянно штурмуя наши позиции. Таким образом пытаются пробиться в крайне важный для ВСУ город Курахово и окружить соседний Угледар. Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко вернулась из окрестностей Новомихайловки.

"Мы находимся достаточно далеко от линии фронта, но даже здесь хорошо слышать, как работает артиллерия врага и как прилетают КАБы на нашу линию оборону. Мы – на Марьинском направлении. Недалеко – город Курахово. Именно его оккупанты постоянно обстреливают и пытаются окружить", – отмечает Кириенко.

Курахово на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

По словам военных, на фоне авиаударов местные жители начинают постепенно уезжать из города.

"Десантники 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады уже почти три года на линии фронта. Именно они долгое время держали Марьинку, а теперь воюют в окрестностях. Пожалуй, одна из самых мощных украинских бригад. Ни разу они еще не выходили ни на восстановление, ни на отвод, и сейчас находятся в самой адской точке фронта", – добавляет наша корреспондентка.

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Трое раненых в Херсоне

Всю ночь, утро и день оккупанты лупили из артиллерии по жилым кварталам. А в области обстреляли 18 населённых пунктов. Повреждены 8 многоэтажек, два десятка частных домов, учебное заведение, склады, заправка и кладбище.

Донетчина

Донетчину россияне атаковали с беспилотников и артиллерии. Также сбрасывали управляемые и фугасные авиабомбы. Убили пожилую женщину в Александрополе. А в поселке Северное ранили местного жителя.

Харьковщина

Есть погибшая от утренних обстрелов и на Харьковщине. Это жительница села Куриловка. В том же районе под вражеский огонь попал водитель "скорой". У него взрывная травма.

Сумщина

В Сумской области оккупанты ранили жителя Миропольской громады. По ней ударили из минометов и реактивной артиллерии.

Одесса

А одесситы пережили этой ночью очередную массированную атаку дронов. Противовоздушная оборона сбила над городом 18 из 22 шахедов. Попадание вызвало пожар, но без пострадавших.

Напомним, 3 марта россияне сбросили КАБ на Курахово. В результате атаки ранены 16 человек.

28 февраля россияне забросали авиабомбами жилые кварталы в Курахово.

27 февраля армия РФ обстреляла Кураховскую громаду из артиллерии, в результате один человек погиб и пятеро ранены.

Ранее мы писали, могут ли Курахово, Торецк, Часов Яр, Северск и другие прифронтовые города стать новыми Авдеевкой и Бахмутом.