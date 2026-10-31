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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Новая лапа для Светланы: 16-летний школьник из Житомирской области изготовил протез для курицы на 3D-принтере

16-летний Евгений Чуян из Житомирской области изготовил уникальный протез для курицы на школьном 3D-принтере.

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Фото автора: Елена Лоскун Елена Лоскун
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Светлана Курка

Светлана Курка

16-летний Евгений Чуян из небольшого села в Житомирской области изготовил протез для курицы. Она лишилась конечности ещё в детстве — в результате несчастного случая. Теперь курица Светлана, а именно так её зовут, стала не только местной, но и интернет-знаменитостью. Соседи приходят посмотреть на чудесную курицу, а видео с ней набирает тысячи просмотров в соцсетях.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Трагедия цыпленка и спасение от юного изобретателя

Бабушка Евгения Неля Владимировна зовет кур на обед: «Тю-тю-тю, иди!». Впереди всех, слегка прихрамывая, мчится по огороду Светлана — местная знаменитость, которая прославилась благодаря своему протезу. Конструкцию вместо левой лапы, а вместе с ней и имя для курицы придумал её внук — 16-летний Евгений Чуян.

Евгений Чуян, изобретатель: «Вот , видите, здесь жидкий силикон. Можете попробовать, он мягкий. Здесь самое твёрдое, а внутри силикон — он мягкий, чтобы ей нигде ничего не передавило. Она его где-то испачкала, пальцы уже где-то снова пообламывала… Ну ладно, переделаем».

Госпожа Неля вспоминает, что Светлана вылупилась и росла здоровым цыпленком, но однажды попала в беду.

Неля Козакевич, бабушка изобретателя: «Она что-то надела на ногу. Я, правда, схватила её, разрезала, и всё. Потом прошло некоторое время, как она осталась без ноги…»

Так Светлана и прыгала на одной ноге, пока Женя не проникся судьбой бабушкиной курицы. Парень живет в этом же селе, но на другом конце улицы, поэтому часто заходит в гости.

Евгений Чуян, изобретатель: «Мне стало жаль, что она ходит без лапки. Что, все куры ходят как куры, а она что, без лапки будет ходить?»

Курица с протезом / © ТСН

Курица с протезом / © ТСН

Изготовление протеза на 3D-принтере и первые испытания

У Жени была не только идея, но и представление о том, как её воплотить. В школе есть 3D-принтер, которым он научился пользоваться на уроках информатики. Для создания протеза требовались точные параметры: парень сделал эскиз деталей, рассчитал размеры курицы и вес будущего протеза.

Евгений Чуян, изобретатель: «С первой попытки не получилось из-за того, что он был хрупким. Я не предусмотрел, что он будет таким хрупким, и он сломался. Я его снял и сделал уже более прочным».

Курица получила свой новый пластиковый протез в сентябре и сразу же помчалась на пробежку — чтобы проверить искусственную конечность на прочность.

Надежда Чуян, мать изобретателя: «И вот он, знаете ли, сделал это — мы даже не думали, что всё так получится. Он надел лапку, и она сразу же заработала. И она мчится, несёт яйца — всё как и должно быть!»

Популярность в сети и новые планы протезиста

О курице на протезе Женина учитель информатики рассказал своему другу — актёру и блогеру Евгению Яновичу, а тот выложил видео в соцсети, где оно быстро стало вирусным.

Евгений Бутырин, учитель информатики: «Он подошёл ко мне после урока информатики и сказал: «Посмотрите, что я сделал». Это было очень интересное решение. Я стал расспрашивать, как именно он его реализовал. Работа действительно интересная. Я был впечатлён и решил немного рассказать об этой истории».

К дому госпожи Нели потянулись соседи, чтобы посмотреть на новую звезду всесельского масштаба. Некоторые расспрашивали Женю, может ли он помочь и их домашним животным. Юный протезист решил, что следующим в очереди на новую лапу будет соседский кот Мурчик, который также лишился конечности в результате несчастного случая и сейчас передвигается на трёх лапах.

Сам Женя признается, что разработка протезов и 3D-печать для него — это не просто развлечение, а выбор будущей профессии.

Евгений Чуян, изобретатель: «Ну , я же заканчиваю школу, думал пойти учиться. Хотел поступить в Житомирский политехнический институт, чтобы учиться протезированию или, может быть, какой-нибудь робототехнике, чтобы создавать роботов. Мне очень жаль людей, у которых нет рук… И они тоже хотят жить полноценной жизнью, и кто-то должен им помочь».

Тем временем курица Светлана после получения протеза стала нести больше яиц и живет своей лучшей куриной жизнью. А поскольку из-за её активности искусственная нога требует периодического ремонта, Женя шутит, что в его услуги входит и полное сервисное обслуживание.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОЛЕШКИ! СРОЧНО ИЗ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ! Состояние раненых в ДНЕПРЕ! КУРИЦА НА ПРОТЕЗЕ | ТСН 18:00 30 октября

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