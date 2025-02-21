Новая ловушка спецслужб РФ: в СНБО предупредили об активной информационной войне

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил украинцев об активной информационной войне, которую ведут российские спецслужбы. Он сообщил, что россияне будут работать над темой раскола общества, а также призывать к протестам. Громкое заявление о планах российской пропаганды было сделано в разведке. Все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Активная информационная война

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что будет активная информационная война, а Россия готовит новый вброс пропаганды. По его словам, все это будет продолжаться на протяжении весны-лета 2025 года.

"Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача — евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансирование Европы для отказа от поддержки Украины, а также для изменения нынешнего курса ЕС. Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и предстоящей аннексии Россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", – заявил Коваленко.

Россияне будут призывать украинцев к протестам

Россияне будут работать информационно над темой раскола общества, в частности по линии "гражданские-военные". А еще они будут призывать украинцев к протестам и попытаются сформировать такой нарратив. Сейчас активные операции осуществляют три структуры – ФСБ, ГРУ и СВР РФ.

ФСБ в России отвечает за мониторинг и зачистку внутреннего информационного пространства и создание "фейковой оппозиции", в том числе в Европе. А еще – за вербовку исполнителей диверсий в Украине.

ГРУ РФ – это исполнители информационно-психологических операций против Украины и Запада. Они обеспечивают поддержку прокси-групп в Европе, имеют инфраструктуру в телеграм, Х, YouTube и ТикТок, а также сайты для проведения дезинформационных кампаний, используют блогеров. Также ГРУ принимает участие в вербовке исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

"СВР РФ под руководством Нарышкина осуществляет дипломатическую пропаганду, а также работу через зарубежные медиа и аналитические центры для создания "альтернативных" нарративов. Они вербуют отдельных политиков, распространяют ложь о терактах, украинцах-террористах и разделе Украины. Куратор всего этого — Кириенко из администрации Путина", — пояснил руководитель ЦПД.

Планы Кремля к 24 февраля 2025 года

Тем временем украинские разведчики назвали планы Кремля к 24 февраля этого года. В РФ готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Более того, в этих планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку пропаганда врага долго описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса. Кроме того, россияне будут продвигать следующие нарративы:

Запад предал Украину;

мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон;

США и Россия обо всем договорились за спиной Украины;

украинская власть — нелегитимна;

украинская армия проигрывает на фронте;

коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи.

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А одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России ― статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальто вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта". В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот ― наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира".

Очередной российский фейк

Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Москва распространяет фейк о теракте, который якобы готовит Украина против российских дипломатов в Европе, чтобы дискредитировать Киев.

"После разоблачения и катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах эту функцию производства фейков взяли на себя российские спецслужбы, которые ежедневно выдают очевидно абсурдные вымышленные новости с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Как Россия стремится оправдать свои действия

Юсов назвал новые обвинения Кремля в отношении "украинских терактов в ЕС" фейками и подчеркнул, что это часть более широкой кампании по дестабилизации международной ситуации. Он отметил, что путинские спецслужбы неоднократно организовывали провокации и теракты, в частности, против собственных граждан.

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По мнению украинской разведки, Россия стремится оправдать свои действия в информационном пространстве, несмотря на абсурдность подобных заявлений. Он отметил, что Россия ведет агрессивную войну и пренебрегает суверенитетом других государств, используя методы гибридной войны.

Андрей Юсов подчеркнул, что вопрос о возможных терактах со стороны РФ не стоит рассматривать в категориях "может" или "не может", поскольку российские спецслужбы давно действуют без ограничений в третьих странах. Украинские партнеры понимают уровень этой угрозы и работают над противодействием агрессивным планам Кремля.

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