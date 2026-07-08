Пенсии в Украине / © ТСН

Реклама

Пенсионная реформа, анонсированная правительством, вновь оказалась в эпицентре дискуссий. 8 июня Кабинет министров официально представил Верховной Раде обновленную концепцию предстоящих изменений. Парламент дал правительству месяц на доработку окончательного текста законопроекта, срок истекает именно сейчас.

Вокруг чего ведутся споры, в чём суть новой балльной системы, и главное — есть ли в стране, находящейся в состоянии войны, есть ли в стране, находящейся в состоянии войны, средства на радикальное повышение выплат, — об этом сайту ТСН.ua рассказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

Два основных элемента новой системы: база и баллы

Как подчеркнул Андрей Забловский, основная цель реформы — ликвидировать нынешнюю запутанную модель начислений, которая не совсем справедлива. Сейчас люди, у которых был одинаковый стаж и заработок по сравнению со средним по стране, но которые вышли на пенсию с разницей в 10–15 лет, получают совершенно разные выплаты. Старые пенсии фактически «замораживались» из-за устаревших коэффициентов средней зарплаты.

Реклама

Новая модель делит пенсию на две составляющие:

Базовая (солидарная) часть. Это фиксированная сумма, которую государство гарантирует каждому пенсионеру с полным стажем (35 лет для мужчин, 30 — для женщин), независимо от прежней профессии. Ожидается, что она сможет защитить от бедности, поскольку будет равна или близка к фактическому прожиточному минимуму. Страховая (балльная) часть: это индивидуальная надбавка, которая рассчитывается по балльной системе. Она зависит от того, сколько лет человек проработал и какой объем Единого социального взноса (ЕСВ) был уплачен за него в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Суть балльной системы заключается в автоматической индексации выплат. Если работник получал официальную зарплату на уровне средней по стране, за каждый месяц ему начисляется 10 баллов (в прежней модели расчета было 12 баллов в год при средней зарплате — Авт.). Получал вдвое больше — 20 баллов, работал за минимальную зарплату — 3,5 балла. Ежегодно Кабмин при утверждении бюджета будет устанавливать актуальную финансовую стоимость одного балла (например, 1 балл = 30 грн). Таким образом, общее количество накопленных за жизнь баллов будет умножаться на текущую стоимость балла, автоматически приводя пенсию тех, кто вышел на пенсию 10–20 лет назад, в соответствие с современным уровнем инфляции и зарплат.

Для тех, кто уже на пенсии, правительство планирует провести ретроспективный перерасчет. Логика та же: если, условно говоря, в 2005 году человек получал ровно среднюю зарплату по стране, ему за каждый месяц начислят 10 баллов и так далее. Все накопленные в течение жизни баллы суммируют и умножат на стоимость одного балла, которую Кабмин будет утверждать ежегодно.

Целевой показатель правительства — обеспечить коэффициент замещения заработка пенсией на уровне 40 %. Сейчас он критически низок и составляет 20–25%, то есть среднестатистический украинец, выходя на пенсию, теряет 75–80% ежемесячного дохода. Для человека со средней «белой» зарплатой, которая в 2026 году, согласно методике расчета ПФУ, составляет около 23 200 грн, поскольку учитывает и индивидуальных предпринимателей, которые платят ЕСВ с минимальной зарплаты, пенсия должна составлять ориентировочно 9280 грн (40 %).

Реклама

Противоречие цифр: правительство против депутатов

Как пояснил Андрей Забловский, в настоящее время основная линия противостояния между Кабмином и профильным комитетом Рады пролегает вокруг размера гарантированной базовой части пенсии.

Андрей Забловский / © УНИАН

Правительство в своей июньской концепции пенсионной реформы предложило зафиксировать базовую пенсию на уровне 6000 грн для пенсионеров с полным стажем (сейчас 3458 грн или 40% от минимальной зарплаты по достижении 65 лет). Соответственно, те, у кого стаж меньше, не будут ждать пенсии до 63 или до 65 лет, им назначат пенсию пропорционально стажу. Например, при 20 годах стажа пенсия составит 3428 грн (20:35×6000 грн). Уже назначенные пенсии не уменьшатся, это запрещено законом.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступил с резкой критикой, назвав фиксированную сумму в 6000 грн «половинчатым решением». Как пояснил депутат, позиция комитета Рады основана на действующем законодательстве. Согласно статье 5 закона Украины «О прожиточном минимуме», Министерство социальной политики обязано ежемесячно рассчитывать фактический (в текущих ценах) прожиточный минимум на основе данных Госстата о стоимости продуктов, лекарств и услуг. По состоянию на лето 2026 года этот показатель для пенсионеров составляет около 7300 гривен. Именно поэтому законодатели требуют привязать базовую выплату к динамическому фактическому прожиточному минимуму. При этом депутаты успокаивают общество: повышение пенсионного возраста парламент не поддержит.

Математика перерасчета: кто выиграет, а кто проиграет?

Реклама

Если компромисс будет найден и реформа вступит в силу, украинские пенсионеры разделятся на три условные группы.

«Минималки». Те , кто сегодня получает от 3406 до 3458 грн, ощутят наибольший относительный рост. Их выплаты будут доведены до базового уровня (либо установленных правительством 6000 грн, либо предлагаемых Радой 7300 грн).

«Средний класс». Люди , которые сегодня получают честно заработанную пенсию около 7300 грн благодаря большому стажу и высокой зарплате. Они получат базовую часть плюс значительную доплату за баллы. По оценкам, их выплаты после перерасчёта вырастут до 9500–11000 гривен , что позволит избежать сравняловки.

«Пенсионная элита». Самый болезненный удар реформа нанесет тем, кто рассчитывает на максимальные выплаты. В настоящее время в Украине действует ограничение — максимальная пенсия не может превышать 10 официальных прожиточных минимумов (сейчас 25 950 грн). Новая реформа полностью отменяет привязку к «минималкам». Высокие пенсии будут пересчитаны по баллам, но поскольку уплата ЕСВ имеет верхний предел (максимум из 15 минимальных зарплат или 129 705 грн), для более высокой зарплаты баллы не начисляются. Уже назначенные высокие пенсии сохранятся, но они не будут расти автоматически вместе с минимальными пенсиями.

Где взять деньги на пенсионную реформу

Главный вопрос, на который правительство пытается найти ответ: где взять сотни миллиардов гривен на финансирование этой модели в условиях войны? Все внутренние доходы Украины идут на оборону, а социальная сфера критически зависит от международной помощи.

По словам Андрея Забловского, главная задача Рады и Кабмина — тотальная детинизация рынка труда.

«Балльная система задумана как психологический и финансовый стимул, государство делает расчет наглядным, — считает эксперт. — Работник в личном кабинете ПФУ будет видеть: согласился на зарплату в конверте и минимальную зарплату — получил 3,5 балла в месяц и в итоге приращение в 100 грн к базовой пенсии. Работаешь на белую зарплату — получаешь 10–20 баллов и каждый месяц капитализируешь их на старость. По замыслу чиновников, люди должны сами оказывать давление на бизнес, требуя легализации. В настоящее время, по статистическим данным, в Украине официально уплачивают ЕСВ около 9,5 млн наемных работников (до войны было 12,8 млн). В то же время в стране насчитывается 10,05 млн пенсионеров. Такое соотношение является критическим для солидарной системы».

Реклама

Впрочем, эксперт подчеркнул: балльная система способна частично урегулировать детинизацию лишь 9,5 млн наемных работников, однако реформа оставляет в «серой зоне» две другие крупные группы. Первая — 2,2 млн индивидуальных предпринимателей, большинство из которых законно уплачивают минимальный ЕСВ (1902 грн в месяц) и будут автоматически накапливать минимум баллов. Вторая — от 2 до 3 млн самозанятых (фрилансеры, «серый» сектор), которые вообще не участвуют в пенсионной системе. Для этих пяти миллионов активного населения реформа не создает реальных стимулов платить больше уже сегодня. Это означает, что в будущем они смогут рассчитывать исключительно на «социальный паек» — гарантированную государством базовую выплату.

Андрей Забловский скептически оценил ещё один аспект концепции пенсионной реформы: введение накопительных личных пенсий, которое правительство в очередной раз декларативно планирует на 2026–2027 годы. По его мнению, которое разделяют и другие экономисты, в условиях нынешней инфляции и отсутствия фондового рынка это — утопия. Накопительные средства украинцев просто некуда будет надежно инвестировать, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что превратит систему в очередное перекладывание денег из одного государственного кармана в другой, где их постепенно будет сжигать инфляция.

«Запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения откладывается в Украине с 2000 года, и, очевидно, вновь останется нормой «на бумаге», как минимум, до полного завершения военного положения», — подытожил Забловский.

По его мнению, сложно предсказать, проголосуют ли депутаты за новую реформу пенсионной системы. Скорее всего, законопроект в итоге будет принят в первом чтении, а его дальнейшая судьба — в тумане.

Реклама

Заключение

Очередная правительственная реформа — попытка переложить финансовую ответственность на общество с помощью прозрачного цифрового счетчика. Государство заявляет: мы обеспечим базовый минимум, чтобы никто не оказался за чертой выживания, а дальше всё зависит от накопленных баллов.

Новости партнеров