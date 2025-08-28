Новая массированная атака России уже скоро: эксперт назвал вероятные даты и цели

Военный эксперт Алексей Гетьман назвал воздушные угрозы ближайших дней / © ТСН

Массированная атака РФ по Киеву в ночь на 28 августа окончательно показала, что участие путинских представителей в недавних переговорах по миру — это «пыль в глаза Америки». Кроме того, массированная атака по Украине может повториться в первую неделю сентября — такие два мнения в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Алексей Гетьман.

«Они, россияне, пускают „пыль в глаза“ преимущественно администрации США. Очень странно, что президент Америки Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс делают вид, что они этого не понимают», — высказывает свою позицию Гетьман.

Он продолжает: «Они прекрасно понимают, но им очень важно достичь мирного соглашения на любых условиях. Даже крайне неблагоприятных для нас, но чтобы показать всему миру, что они, США, такие миротворцы, останавливают войны и убийства людей».

По его словам, Россия, чтобы не получить лишних санкций и чтобы мешать получению нами помощи, делает вид, что стремится к переговорам.

«Потом говорят, что условия меняются, что нужно подготовиться. Тянут время, чтобы продемонстрировать, как они атакуют и уничтожают. Ничего конспирологического нет, все очевидно», — говорит Алексей Гетьман.

По его мнению, массированная атака по Украине может повториться в начале сентября — 2, 3 числа или в районе этих дат.

«2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Путин в те дни планирует находиться в Китае, где, возможно, будут праздничные мероприятия по этому поводу. Запланирована встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпинем. Для того, чтобы продемонстрировать свои возможности, в том числе и китайской стороне, Россия может атаковать запад Украины как логистическую артерию, по которой, по версии россиян, следует западная военная помощь», — говорит Гетьман.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сразу после атаки оккупантов по Киеву назвал этот удар отложенным террором.

Последствия российской атаки по столице 28 августа / Фото: ГСЧС Украины

«Все это должно было лететь в Киев 24 августа, но иностранные делегации и визит лично спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога заставили командование российских оккупационных войск отложить удар», — написал Коваленко.

Он добавил: «Командование РОВ очень сильно не хочет, чтобы иностранные делегации получили собственные впечатления от результатов „миротворческой“ дипломатии, а тем более чтобы кто-то из них пострадал. Я думаю, что лучшей ПВО для Киева может стать посменное дежурство иностранных делегаций. День-два Кит Келлог, потом Эммануэль Макрон, а затем — Мерц, Стармер, Мелони и так далее. И так каждый месяц. Коллективная безопасность».

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошло попадание в торговый центр. В столице много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах.

