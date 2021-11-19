Новая модель интернатуры и обеспечения жильем: Ляшко рассказал о привлечении молодых врачей к работе

Минздрав хочет привлечь больше специалистов в профессию.

Министерство здравоохранения от 2022 года вводит новую модель поступления в интернатуру для того, чтобы Украина в случае наступления кризиса не оказалась без специалистов нужных профессий.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, во время эпидемии семейные врачи страдают от перегрузки. В частности, принимают и COVID-больных, и обычных пациентов, ведут амбулаторное лечение, производят рутинную вакцинацию и от коронавируса.

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Между тем Минздрав начинает так называемые "мотивации", чтобы привлекать все больше людей в профессию. Речь идет о том, что ведомство будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре с учетом кадровых потребностей государства, а также будет утверждать перечень состоятельных баз стажировки врачей-интернов.

"Новая модель интернатуры предполагает распределение тех, кто учился в медуниверситетах, не туда, куда они хотят, а куда нужно системе здравоохранения. Это будет рейтинговая система распределения студентов на интернатуру, а затем на место трудоустройства", — говорит Ляшко.

Министр Виктор Ляшко о прогнозах эпидситуации и как проходит вакцинальная кампания

Чтобы привлечь больше специалистов, правительство прибегает к разным шагам. В частности, к повышению заработной платы и обеспечению жильем.

"С января 2022 года мы поднимаем врачам зарплату — от 20 тысяч гривен. Медсестрам — от 13,5 тысяч. Далее — обеспечение жильем. Минздрав подписал договор с "Укрфинжильем" — этим начинаем лизинговую компанию: специалист приехал (на место работы — Ред.). ), берет в компании квартиру в аренду и инвестирует в свое жилье. Средства по аренде засчитываются в стоимость жилья. Врачам, которые переедут из района в район, Минздрав будет компенсировать эти лизинговые платежи за врача для того, чтобы мотивировать его переездить".

Как сообщалось, в Украине решили студентов-медиков старших курсов и интернов привлекать к проведению вакцинации от COVID-19, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников.

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