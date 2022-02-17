Новая ось Лондон-Варшава-Киев: Кулеба рассказал о перспективе малых альянсов

По словам главы МИД, система малых альянсов способна уже сегодня быстро решать конкретные проблемы.

В четверг, 17 февраля, в Киеве официально основали новый трехсторонний альянс Украины, Великобритании и Польши. Украина вполне может что-либо создавать и вести за собой.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен британской коллеге Лиз Трасс и польскому коллеге Збигневу Рау за поддержку этой инициативы. Последние детали "дотачивали" буквально еще сегодня в течение дня. Но нам удалось, потому что мы трое хотели, чтобы нам удалось", — написал он на странице в Facebook.

Министр отметил, что в исторической перспективе новая ось Лондон-Варшава-Киев внесет важный вклад в укрепление Балто-Черноморского пространства и создание новой геополитической реальности в нашей части Европы.

"Конечно, на противодействие текущим вызовам сегодня идет все рабочее и личное время. Но жизнь — это не только решение сегодняшних проблем. Мы не забываем о долгосрочных, стратегических задачах Украины и продолжаем воплощать в жизнь стратегию проактивной внешней политики. Если из-за российских угроз мы откажемся от своего долгосрочного курса и позволим России затянуть нас в непрерывное реагирование на их требования и угрозы — мы никогда не сможем победить", — отметил Кулеба.

По его словам, только проактивные действия на долгосрочную перспективу способны коренным образом переломить ход этой гибридной войны. Создание нового трехстороннего альянса – именно такой шаг.

"На карте вы видите, как новый формат встраивается в нашу широкую стратегию малых альянсов Украины – Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига с Турцией", - отметил он.

По словам главы МИД, система малых альянсов способна уже сегодня быстро решать конкретные проблемы. Усиливать обороноспособность. Воплощать выгодные экономические проекты. Развивать транспортную инфраструктуру. Укреплять энергетическую сохранность. Противодействовать совместно гибридным угрозам.

"У участников этих объединений нет проблем с четким пониманием угроз и шагов, которые необходимы для эффективного противодействия этим угрозам. Здесь все на доверии и простом вопросе "Говори, что нужно делать?". У нас есть стратегия, мы идем вперед. Мы в центре, а не на периферии. Кризис пройдет, а Украина останется — сильная, с сильными альянсами", — резюмировал он.

Напомним:

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что формат союза Украины, Польши и Британии – это то, что демонстрирует нашу проактивность, потому что сегодня "классика жанра" не работает.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

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