Новая ось зла: получится ли у Байдена привлечь Китай к антипутинской коалиции

Путин загоняет россиян в "совок", где планирует жить вместе с китайцами, только у Пекина на такую общую "супружескую" жизнь совсем другие планы.

Мир очень циничен и жесток. Каждый преследует только свои интересы, а в случае с государствами свои национальные интересы. Украинцы это знали и до полномасштабной войны. Но после 24 февраля, когда Россия пошла на вторжение по всем фронтам, некоторые государства повели себя особенно цинично. И это, в первую очередь Китай.

Неделю назад американцы стали бить в колокола, что Китай может предоставить России военную и финансовую помощь для продолжения войны против украинцев. ТСН.ua уже писал, что для нужд российской армии Пекин может передать подолгу не портящиеся пищевые наборы и аптечки. Очевидно, по мнению Си Цзиньпина, это не будет "способствовать" продолжению геноцида украинцев.

Но уже в пятницу, 18 марта, Bloomberg и Politico со ссылкой на источники в ЕС и США сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить России еще и оружие, в том числе беспилотники. Эти две публикации появились за несколько часов до первого от полномасштабного нападения России на Украину телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина. Результат мягко говоря никакой. Но уже то, что разговор состоялся, очень симптоматично, ведь Байден предупредил Си Цзиньпина, какие последствия ожидают Китай в случае его помощи России.

Дружба с дьяволом

В статье "Байден предостерегает лидера Китая не помогать России в отношении Украины" The Washington Post пишет, что вряд ли этот почти двухчасовой разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина что-нибудь изменит. Китай стремится занять позицию нейтрального арбитра, отказываясь осуждать путинскую агрессию в Украине. Пекин призывает к диалогу, чтобы предотвратить еще большие жертвы среди мирного населения. Так где же этот диалог Си Цзиньпина с Владимиром Путиным?

Этого и в помине нет. В то же время Пекин настаивает на учитывании "беспокойства" РФ относительно Украины, а всю вину за полномасштабную войну возлагает на США и НАТО. Между тем китайская пропаганда, ничем не лучше российской, "скармливает" 1,4 млрд китайцам, что то же самое США и НАТО могут сделать и с Тайванем (остров в Тихом океане с населением более 23 млн человек), который Китай считает своим.

За несколько часов до телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина китайский авианосец демонстративно прошел через тайваньский пролив. КНР никогда не отрицала, что может захватить Тайвань военным путем. И в начале пример Путина, очевидно, вдохновлял Си Цзиньпина. Незря же западные СМИ сообщали, что лидер КНР просил кремлевского маньяка не начинать кровавое вторжение в Украину, пока в Китае не закончится зимняя Олимпиада.

Тогда же, во время визита Путина в Пекин 4 февраля на открытие Олимпийских игр, они с Си Цзиньпином подписали общий документ на 11 страниц, где для России главной была поддержка Китая в дальнейшем нерасширении НАТО на Восток. Однако сейчас, когда российская армия с каждым днем погружается в Украину, имея огромные потери, а российская экономика едва "дышит", Пекину придется выбирать, на чьей он стороне.

И КНР это прекрасно осознает. Возможно, именно поэтому засилье российской пропаганды, которая просто процветала в китайском информационном пространстве в первые недели после широкомасштабного вторжения, сейчас вытесняют обращения Владимира Зеленского и кадры катастрофы в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове. Может, в Китае что-то начали понимать? А может, на них давит еще и экономическая ситуация? Ибо только на этой неделе фондовый рынок Китая упал почти до двухлетнего минимума, цены на газ стремительно растут, а случаи нового штамма COVID снова заставляют некоторые регионы страны прибегать к полному локдауну.

Коммунизм и не исчезал

Когда в России начали "выключать" Facebook, Instagram, Twitter, а сейчас на очереди еще и YouTube, китайцы искренне удивлялись тому, почему они там до сих пор вообще работали, ведь в самой КНР все это не доступно еще с 2015 года. Еще несколько лет назад китайские эксперты по "железному" информационному занавесу приезжали в Москву консультировать кремлевскую верхушку, как минимизировать риски от тотального "локдауна" западных соцсетей.

По сути Путин сейчас загоняет россиян в "совок", где планирует жить вместе с китайцами. Только вот похоже, что у Пекина на такую общую "супружескую" жизнь другие планы. В статье "Война в Украине определит, как Китай видит мир" The Economist пишет, что Китай рассматривает Россию как средство демонтажа либерального мирового порядка, а войну в Украине использует для ускорения неизбежного упадка Америки.

"В центре внимания Китая всегда собственная мечта об установлении альтернативы западному, либеральному мировому порядку. И лидер Китая Си Цзиньпин и Путин хотят разделить мир на сферы влияния, в которых доминирует несколько крупных стран. Китай будет руководить Восточной Азией, Россия будет иметь право вето на европейскую безопасность, а Америка будет вынуждена вернуться домой", — пишет The Economist.

Собственно, Си Цзиньпин хотел, чтобы широкомасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало бессилие Запада и еще больше его раскололо. Но мы уже видим, что Пекин просчитался. США и ЕС, являющиеся крупнейшими торговыми партнерами Китая (а не Россия), показали большую консолидацию и, что самое главное, готовность идти на жертвы, в том числе экономические, чтобы задавить путинский режим. И это сигнал КНР по Тайваню – что возможно, если Пекин решится воевать.

Китай, долгие годы выстраивавший свою репутацию как надежного экономического партнера, в том числе с помощью инициативы "Один пояс, один путь", оказался на раздорожье. Если Пекин поможет России в войне против Украины, то рискует запятнать себя на долгие десятилетия, оказавшись под еще большими западными санкциями, да еще и без возможности в дальнейшем продвигать "Один пояс, один путь", где будут заморожены миллиарды долларов инвестиций.

Конечно, Китай может рассчитывать на фактическое поглощение России, чтобы она служила Пекину удобным сырьевым придатком, продавать нефть и газ с большим дисконтом. Ведь ВВП России не превышает экономику Бельгии и Нидерландов вместе взятых, а Китай является второй после США мировой экономической мощью. Однако это не мешает КНР помочь Украине. Особенно на фоне выборов генсека Компартии Китая, которые будут уже в этом году, и Си Цзиньпин будет выдвигаться на должность в третий раз.

КНР могла бы стать лидером в послевоенном восстановлении Украины, а уже сейчас – в предоставлении гуманитарной и военной помощи. Ведь, как правильно отметила министр реинтеграции ВОТ Ирина Верещук, нам не нужны одеяла и подстилки.

"Это абсолютно несерьезно и недостойно статуса большой уважаемой страны. Нам нужны средства противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо над гражданскими. Предлагаю, чтобы китайский МИД спросил мнение 160 китайских студентов, которых мы на прошлой неделе вывозили из-под обстрелов россиян", — написала в Facebook Ирина Верещук.

После разговора с Байденом китайские государственные СМИ сообщили: Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам", поэтому Китай и США должны прилагать усилия для мира во всем мире.

Сейчас у КНР очень подходящий момент это продемонстрировать. Ведь, по словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, переговоры между Украиной и Россией по мирному соглашению могут продолжаться еще несколько недель. Можно представить, сколько городов будет разрушено и мирных людей может еще погибнуть, пока спикер ВР Руслан Стефанчук допускает изменение Конституции Украины в части движения в НАТО.