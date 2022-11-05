Новая "ось зла": Путин хочет стать лидером мировой "войны", если позволит Пекин

И для этого он использует все методы, формируя вокруг России новую "ось зла" (ранее этот термин использовался американцами в отношении стран-спонсоров терроризма – ред.).

Иран, страна-спонсор терроризма с 1984 года, поставляет Путину свои боевые дроны Shahed, и на пороге предоставления еще и баллистических ракет, защиты от которых у Украины почти нет. Северная Корея, тоже признанная страной-спонсором терроризма, по данным США поставляет России крупные партии артиллерийских снарядов.

Вдобавок на днях Совет национальной безопасности США сообщил, что Иран может готовиться к нападению на Саудовскую Аравию и Ирак уже в ближайшие два дня (которые от появления этого заявления уже давно прошли). Новость подогрело появление видео якобы из Ирана, где над одной из мечетей поднимают "красный флаг мести". Подлинность видео так и не установили. И уже сейчас ясно, что это был элемент информационной войны, за которым может стоять Россия.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов предположил, что пока Иран особо не хочет начинать новую войну. А вот России это может быть очень выгодно, чтобы отвлечь внимание администрации Байдена от помощи Украине. С другой стороны, непонятно, зачем это Путину, потому что Саудовская Аравия обеспечила ему временную победу на энергетическом фронте.

США дали четко понять, что "без колебаний будут защищать собственные и интересы партнеров в регионе". Хотя еще несколько недель назад Джо Байден предупреждал Саудовскую Аравию о последствиях решения королевства на ОПЕК+ фактически стать на сторону России, сократив добычу нефти. Вашингтон даже обещал просмотреть свои отношения с Саудовской Аравией. Однако сейчас даже по иранскому ядерному соглашению Белый дом не исключает возможности его продления.

Американские СМИ уцепились за заявление спецпредставителя США по Ирану Роберта Мелли, отказавшегося признать это соглашение "мертвым". И это на фоне опасений, какой может быть настоящая цена помощи Ирана России дронами Shahed и, возможно, еще и баллистическими ракетами, которые, по данным украинской разведки, уже хранятся на территории Курской АЭС.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что ценой может быть передача ядерным технологиям по Ирану.

"Если представить, что у Ирана появляется ядерное оружие, и он начинает махать этими ядерными боеголовками в регионе, где есть Израиль, а отношения у них мягко говоря очень напряжены... Есть Северная Корея, которая тоже имеет ядерное оружие и тоже любит" помахать ею вокруг Японии, Южной Кореи и США. Это действительно такая "ось зла", которая может разрушить все режимы нераспространения ядерного оружия, ракетных технологий и хоть как-то существовавшую после окончания Холодной войны и развала СССР безопасную модель мира", — сказал в интервью ТСН.ua Михаил Самусь.

На предвыборном митинге, а промежуточные выборы в Конгресс США состоятся уже 8 ноября, Джо Байден неожиданно заявил: "Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро". Впоследствии в Белом доме уточнили, что таким образом президент США выражал солидарность с иранцами, уже не первый месяц протестующими против режима аятоллы после гибели 22-летней девушки, задержанной полицией морали за свободно одетый хиджаб.

Однако сидеть и надеяться, что общественный гнев может свергнуть режим в Иране на фоне открытого сотрудничества с Россией и несуразности ядерного соглашения, за которое до сих пор цепляется Запад, дело бесполезно. Как и ждать, когда Путин либо умрет, либо его свергнут в результате дворцового переворота. Ибо, например, объявление мобилизации россияне проглотили. Да и, по словам экспертов, даже война против Саудовской Аравии и Ирака вряд ли помешала бы Ирану продолжать поставлять России оружие.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия уже использовала первую партию иранских дронов в войне против Украины. Речь о около 300 беспилотниках. Однако Москва имеет контракты с Тегераном, где фигурирует цифра в 1500–2400 дронов. Плюс баллистические ракеты класса "земля-земля", которые по разным данным Россия уже получила.

У Украины почти нет средств, чтобы их сбивать. Для этого нужны системы противоракетной обороны, которые имеют США и Израиль. Особенно интересна позиция Израиля после выборов в кнессет 1 ноября, где большинство взяла партия всем известного Беньямина Нетаньяху, который уже третий раз сядет в премьерское кресло. Во время предвыборной кампании он высказывался против предоставления Украине оружия, предлагая себя в качестве посредника между Украиной и Россией, очевидно, пытаясь "подсидеть" президента Турции Реджепа Эрдогана.

Однако, по мнению аналитиков, все еще может измениться. Ведь решающей в отношениях с Израилем именно позиция США. Находясь с визитом в Украину в пятницу, 4 ноября, советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что США будут отказываться от переговоров с Россией, пока она не заберется из Украины:

"Президент Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта – это "ничего об Украине без Украины", и это сохраняется".

Правда, неизвестно, понимают ли в Вашингтоне и других ключевых западных столицах, что с такими режимами, как Россия или Иран, невозможно договориться в принципе. Решающей здесь может стать позиция поддерживающего Россию Китая, однако не готов открыто стать участником новой "оси зла", которую так отчаянно стремится сформировать Путин. Пока что Пекин не готов пойти на такой шаг. Красноречивое этому подтверждение – заявление Си Цзиньпина во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем:

"Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы способствовать мирному урегулированию войны в Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты".

Это, мягко говоря, не очень хороший сигнал для Путина накануне саммита G20 на Бали 15-16 ноября, к которому разными средствами шантажа Путин хотел заставить Запад и Украину сесть за стол переговоров.

По словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Марии Золкиной, речь идет о двух наиболее вероятных сценариях российской тактики.

Первый – это сохранение статус-кво с параллельным вовлечением Украины во временные переговоры, чтобы создать дымовую завесу разговоров об урегулировании. Россия будет делать это, чтобы выиграть время, чтобы собрать достаточно сил для нового наступления. Тем более что мобилизация там не остановилась, несмотря на официальные заявления.

Второй – это втянуть Украину в длительные переговоры, типа нормандского формата или Минской трехсторонней контактной группы. Пока это не приоритет номер один для России. Но могут появиться условия, которые могут побудить Россию изменить позицию: это серьезное поражение России на фронте или гораздо большие поставки оружия Украине, которые могут изменить баланс сил на поле боя.